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Турция на следующей неделе рассмотрит вопрос вступления Швеции в НАТО

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 09:31  •  14375 просмотра

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Комитет по иностранным делам турецкого парламента на следующей неделе обсудит законопроект об одобрении членства Швеции в НАТО

В комитете по иностранным делам Великого национального собрания Турции на следующей неделе будет рассмотрен законопроект об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV, передает УНН.

Детали

Во вторник, 26 декабря, комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции будет обсуждать постановление об одобрении членства Швеции в НАТО. Для того, чтобы членство было утверждено, за положение должны проголосовать на общем собрании после его принятия комиссией.

Кроме этого, вопрос членства Швеции в НАТО также поднимался во время последней встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена.

Эрдоган заявил, что Байден предложил ему "провести процесс утверждения по модернизации F-16 и процесс членства Швеции одновременно".

Напомним,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал ратификацию Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО с одобрением Соединенными Штатами запроса Турции на закупку истребителей F-16.

Совет ЕС одобрил зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро14 декабрь 2023, 10:44 • 48061 просмотр

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Turkey to consider Sweden's accession to NATO next week
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