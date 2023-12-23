Турция на следующей неделе рассмотрит вопрос вступления Швеции в НАТО
Киев • УНН
Комитет по иностранным делам турецкого парламента на следующей неделе обсудит законопроект об одобрении членства Швеции в НАТО
В комитете по иностранным делам Великого национального собрания Турции на следующей неделе будет рассмотрен законопроект об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV, передает УНН.
Детали
Во вторник, 26 декабря, комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции будет обсуждать постановление об одобрении членства Швеции в НАТО. Для того, чтобы членство было утверждено, за положение должны проголосовать на общем собрании после его принятия комиссией.
Кроме этого, вопрос членства Швеции в НАТО также поднимался во время последней встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена.
Эрдоган заявил, что Байден предложил ему "провести процесс утверждения по модернизации F-16 и процесс членства Швеции одновременно".
Напомним,
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал ратификацию Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО с одобрением Соединенными Штатами запроса Турции на закупку истребителей F-16.
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Турция на следующей неделе рассмотрит вопрос вступления Швеции в НАТО
Комитет по иностранным делам турецкого парламента на следующей неделе обсудит законопроект об одобрении членства Швеции в НАТО.
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