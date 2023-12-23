Турция на следующей неделе рассмотрит вопрос вступления Швеции в НАТО

В комитете по иностранным делам Великого национального собрания Турции на следующей неделе будет рассмотрен законопроект об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV, передает УНН.

Детали

Во вторник, 26 декабря, комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции будет обсуждать постановление об одобрении членства Швеции в НАТО. Для того, чтобы членство было утверждено, за положение должны проголосовать на общем собрании после его принятия комиссией.

Кроме этого, вопрос членства Швеции в НАТО также поднимался во время последней встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена.

Эрдоган заявил, что Байден предложил ему "провести процесс утверждения по модернизации F-16 и процесс членства Швеции одновременно".

Напомним,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал ратификацию Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО с одобрением Соединенными Штатами запроса Турции на закупку истребителей F-16.

Совет ЕС одобрил зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро