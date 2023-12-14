Совет ЕС одобрил зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро
Киев • УНН
Совет Европейского Союза одобрил зимний пакет помощи Украине в размере 124 млн евро для поддержки гражданской инфраструктуры. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предоставлении помощи в социальных сетях.
Сегодня правительтво Швеции согласовало выделение Украине зимнего пакета помощи для поддержки гражданской инфраструктуры в 124 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети X, пишет УНН.
Украина борется за свое выживание, а также за безопасность и свободу Европы. Это решающее время для поддержки Украины. Сегодня Совет правительтво Швеции одобрило украинский зимний пакет в размере 124 млн евро на гражданскую инфраструктуру. Продолжение европейской финансовой поддержки является ключевым. Будущее Украины - в ЕС
Напомним
13 декабря премьер министр Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что шведское правительство планирует утвердить зимний пакет помощи для поддержки Украины.
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Совет ЕС одобрил зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро
Совет Европейского Союза одобрил зимний пакет помощи Украине в размере 124 млн евро для поддержки гражданской инфраструктуры. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предоставлении помощи в социальных сетях.
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