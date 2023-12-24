Турция объявила о начале военной операции против курдов в Ираке

Турция начала проводить воздушные операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК) операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство обороны страны, передает УНН.

Детали

В ночь на субботу, 23 декабря, боевики РПК совершили нападение на турецких военнослужащих, в результате которого шесть человек погибли.

По данным Минобороны, еще шестеро солдат погибли в столкновении с боевиками РПК во время операции "Коготь-Замок".

Ранее власти Турции заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов.

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