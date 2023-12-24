Турция объявила о начале военной операции против курдов в Ираке
Киев • УНН
Турция нанесла ответные авиаудары по РПК на севере Ирака после нападения, в результате которого погибли шесть турецких солдат.
Турция начала проводить воздушные операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК) операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство обороны страны, передает УНН.
Детали
В ночь на субботу, 23 декабря, боевики РПК совершили нападение на турецких военнослужащих, в результате которого шесть человек погибли.
По данным Минобороны, еще шестеро солдат погибли в столкновении с боевиками РПК во время операции "Коготь-Замок".
Ранее власти Турции заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов.
Швеция выдаст Турции сторонника Курдской рабочей партии13 июнь 2023, 05:29 • 1315365 просмотров
Турция объявила о начале военной операции против курдов в Ираке
Турция нанесла ответные авиаудары по РПК на севере Ирака после нападения, в результате которого погибли шесть турецких солдат.
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