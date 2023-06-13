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Швеция выдаст Турции сторонника Курдской рабочей партии

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Стокгольм передаст Анкаре 35-летнего гражданина Турции, решило правительство Швеции на внеочередном заседании. Мужчина осужден за преступление, связанное с наркотиками, но он считает, что это лишь повод, а "реальная причина" лежит в политической плоскости. Это первая экстрадиция сторонника КРП в Турцию с момента подачи Стокгольмом заявки на вступление в НАТО, пишет УНН со ссылкой на DW.

Швеция выдаст Турции сторонника Курдской рабочей партии

Детали

Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции сторонника Курдской рабочей партии в Турцию, где КРП считается террористической организацией, сообщила шведская общественная телекомпания SVT.

Речь идет о 35-летнем гражданине Турции, который в 2013 году был осужден в этой стране за преступление, связанное с наркотиками. Решение принято на внеочередном заседании правительства Швеции.

"Мужчина был приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы за преступление, связанное с наркотиками, в Турции в 2013 году", - отметил представитель Минюста Швеции Ашраф Ахмед.

Верховный суд Швеции 30 мая постановил, что в соответствии с законом об экстрадиции и Европейской конвенцией по правам человека нет никаких препятствий для выдачи в Турцию в рамках тюремных приговоров за преступления, связанные с наркотиками.

Решение об экстрадиции будет выполнено в начале лета, уточнила SVT. После того как министерство юстиции Турции получит решение правительства Швеции о принудительной экстрадиции, мужчину должны будут забрать в течение четырех недель.

Во время разбирательства в Верховном суде Швеции гражданин Турции, со своей стороны, утверждал, что запрос об экстрадиции для отбывания наказания за наркопреступление является предлогом и что "реальная причина" - в его поддержке Курдской рабочей партии.

Мужчина был осужден в 2013 году за перевозку сумки с 1,8 кг каннабиса. Отбыв менее шести месяцев наказания, он был освобожден условно-досрочно, легально покинул Турцию, переехал в Швецию и получил там разрешение на работу, пишет SVT. По данным телекомпании, речь идет о первой экстрадиции сторонника КРП в Турцию с момента подачи Стокгольмом заявки на вступление в НАТО.

Дополнение

Швеция и Финляндия направили заявления на присоединение к НАТО в 2022 году - вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Для вступления стран в альянс необходимо одобрение всех его участников. Член НАТО Турция отказывается принимать Швецию в военный союз. Анкара и Венгрия – единственные две страны-члена, которые еще не ратифицировали заявку на членство.

В начале апреля Турция ратифицировала заявку на вступление в альянс Финляндии, но продолжает возражать против членства Швеции. Эрдоган обвинил Швецию в том, что она является убежищем для «террористов», особенно членов террористической группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК), занесённой в чёрный список Турцией и её западными союзниками. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция предприняла значительные шаги, чтобы удовлетворить опасения Турции и выполнить свои обязательства. Решение о членстве Швеции в НАТО "абсолютно возможно" до саммита Альянса в июле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО может разместить войска в Швеции до вступления Стокгольма в альянс - правительство

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