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Рішення щодо заявки Швеції в НАТО "абсолютно можливе" до липневого саміту - Столтенберг

Рішення щодо заявки Швеції в НАТО "абсолютно можливе" до липневого саміту - Столтенберг

Київ • УНН

 • 436834 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Рішення про членство Швеції в НАТО "абсолютно можливе" до саміту Альянсу в липні, заявив у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг через два дні після переобрання президента Туреччини, який виступає проти цієї ідеї. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Цитата

"Немає жодних гарантій, але цілком можливо досягти рішення і зробити можливим ухвалення рішення про повноправне членство Швеції на той час", - заявив Столтенберг журналістам в Осло напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в норвезькій столиці.

Що передувало

Оскільки Туреччина та Угорщина продовжують блокувати заявку Швеції на вступ до військового альянсу НАТО, уряд Швеції сподівається на швидку ратифікацію обома країнами невдовзі після виборів у Туреччині.

Швеція та Фінляндія подали спільну заявку на вступ до НАТО лише через кілька тижнів після вторгнення росії до України у лютому 2022 року.

Раніше цього місяця альянс привітав Фінляндію – 31 держава-член НАТО – після того, як турецькі та угорські законодавці нарешті проголосували за ратифікацію в березні. Заявка Швеції ще не схвалена тими самими двома членами НАТО.

Закон про боротьбу з тероризмом

Анкара звинуватила Швецію у приховуванні, на її думку, прокурдських терористів, включаючи членів бойового угрупування РПК, що Швеція заперечує.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив сподівання, що президентські вибори в Туреччині стануть поворотним моментом.

Швеція має намір подати новий закон про боротьбу з тероризмом, який, як вона сподівається, переконає Туреччину схвалити її заявку до НАТО.

Щорічний саміт альянсу заплановано на 11-12 липня у Литві.

Угорщина

Тим часом угорські законодавці заявляють, що блокують заявку Швеції на членство в НАТО через її нещодавню критику демократичних принципів їхньої країни, що є частиною давньої суперечки про верховенство закону між Будапештом та його європейськими союзниками.

Аналітики кажуть, що схвалення Туреччиною заявки Швеції, ймовірно, змусить Угорщину зробити те саме, посилаючись на схвалення Будапештом заявки Фінляндії в НАТО, яке було зроблено лише через кілька днів після того, як Анкара повідомила, що ратифікує заявку Гельсінкі на вступ до альянсу.

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