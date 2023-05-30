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Решение по заявке Швеции в НАТО "абсолютно возможно" до июльского саммита - Столтенберг

Решение по заявке Швеции в НАТО "абсолютно возможно" до июльского саммита - Столтенберг

Киев • УНН

 • 436830 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Решение о членстве Швеции в НАТО "абсолютно возможно" до саммита Альянса в июле, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг через два дня после переизбрания президента Турции, который выступает против этой идеи. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Нет никаких гарантий, но вполне возможно достичь решения и сделать возможным принятие решения о полноправном членстве Швеции к тому времени", - заявил Столтенберг журналистам в Осло накануне встречи министров иностранных дел НАТО в норвежской столице.

Что предшествовало

Поскольку Турция и Венгрия продолжают блокировать заявку Швеции на вступление в военный альянс НАТО, правительство Швеции надеется на скорую ратификацию обеими странами вскоре после выборов в Турции.

Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО лишь через несколько недель после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Ранее в этом месяце альянс поздравил Финляндию – 31 государство-член НАТО – после того, как турецкие и венгерские законодатели наконец проголосовали за ратификацию в марте. Заявка Швеции еще не одобрена теми же двумя членами НАТО.

Закон о борьбе с терроризмом

Анкара обвинила Швецию в укрывательстве, по её мнению, прокурдских террористов, включая членов боевой группировки РПК, что Швеция отрицает.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду, что президентские выборы в Турции станут поворотным моментом.

Швеция намерена представить новый закон о борьбе с терроризмом, который, как она надеется, убедит Турцию одобрить ее заявку в НАТО.

Ежегодный саммит альянса запланирован на 11-12 июля в Литве.

Венгрия

Тем временем венгерские законодатели заявляют, что блокируют заявку Швеции на членство в НАТО из-за её недавней критики демократических принципов их страны, что является частью давнего спора о верховенстве закона между Будапештом и его европейскими союзниками.

Аналитики говорят, что одобрение Турцией заявки Швеции, вероятно, заставит Венгрию сделать то же самое, ссылаясь на одобрение Будапештом заявки Финляндии в НАТО, которое было сделано лишь через несколько дней после того, как Анкара сообщила, что ратифицирует заявку Хельсинки на вступление в альянс.

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