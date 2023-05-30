Решение по заявке Швеции в НАТО "абсолютно возможно" до июльского саммита - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Решение о членстве Швеции в НАТО "абсолютно возможно" до саммита Альянса в июле, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг через два дня после переизбрания президента Турции, который выступает против этой идеи. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.
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"Нет никаких гарантий, но вполне возможно достичь решения и сделать возможным принятие решения о полноправном членстве Швеции к тому времени", - заявил Столтенберг журналистам в Осло накануне встречи министров иностранных дел НАТО в норвежской столице.
Что предшествовало
Поскольку Турция и Венгрия продолжают блокировать заявку Швеции на вступление в военный альянс НАТО, правительство Швеции надеется на скорую ратификацию обеими странами вскоре после выборов в Турции.
Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО лишь через несколько недель после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.
Ранее в этом месяце альянс поздравил Финляндию – 31 государство-член НАТО – после того, как турецкие и венгерские законодатели наконец проголосовали за ратификацию в марте. Заявка Швеции еще не одобрена теми же двумя членами НАТО.
Закон о борьбе с терроризмом
Анкара обвинила Швецию в укрывательстве, по её мнению, прокурдских террористов, включая членов боевой группировки РПК, что Швеция отрицает.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду, что президентские выборы в Турции станут поворотным моментом.
Швеция намерена представить новый закон о борьбе с терроризмом, который, как она надеется, убедит Турцию одобрить ее заявку в НАТО.
Ежегодный саммит альянса запланирован на 11-12 июля в Литве.
Венгрия
Тем временем венгерские законодатели заявляют, что блокируют заявку Швеции на членство в НАТО из-за её недавней критики демократических принципов их страны, что является частью давнего спора о верховенстве закона между Будапештом и его европейскими союзниками.
Аналитики говорят, что одобрение Турцией заявки Швеции, вероятно, заставит Венгрию сделать то же самое, ссылаясь на одобрение Будапештом заявки Финляндии в НАТО, которое было сделано лишь через несколько дней после того, как Анкара сообщила, что ратифицирует заявку Хельсинки на вступление в альянс.