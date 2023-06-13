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Швеція видасть Туреччині прихильника Курдської робочої партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Стокгольм передасть Анкарі 35-річного громадянина Туреччини, вирішив уряд Швеції на позачерговому засіданні. Чоловіка засуджено за злочин, пов'язаний із наркотиками, але він вважає, що це лише привід, а "реальна причина" лежить в політичній площині. Це перша екстрадиція прихильника КРП до Туреччини з моменту подачі Стокгольмом заявки на вступ до НАТО, пише УНН з посиланням на DW.

Швеція видасть Туреччині прихильника Курдської робочої партії

Деталі

Уряд Швеції ухвалив рішення про екстрадицію прихильника Курдської робітничої партії до Туреччини, де КРП вважається терористичною організацією, повідомила шведська громадська телекомпанія SVT.

Йдеться про 35-річного громадянина Туреччини, якого 2013 року було засуджено в цій країні за злочин, пов'язаний із наркотиками. Рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду Швеції.

"Чоловіка було засуджено до чотирьох років і семи місяців позбавлення волі за злочин, пов'язаний із наркотиками, у Туреччині 2013 року", - зазначив представник Мін'юсту Швеції Ашраф Ахмед.

Верховний суд Швеції 30 травня ухвалив, що відповідно до закону про екстрадицію та Європейської конвенції з прав людини немає жодних перешкод для видачі до Туреччини в рамках тюремних вироків за злочини, пов'язані з наркотиками.

Рішення про екстрадицію буде виконано на початку літа, уточнила SVT. Після того як міністерство юстиції Туреччини отримає рішення уряду Швеції про примусову екстрадицію, чоловіка повинні будуть забрати впродовж чотирьох тижнів.

Під час розгляду у Верховному суді Швеції громадянин Туреччини, зі свого боку, стверджував, що запит про екстрадицію для відбування покарання за наркозлочин є приводом і що "реальна причина" - у його підтримці Курдської робітничої партії.

Чоловіка було засуджено 2013 року за перевезення сумки з 1,8 кг канабісу. Відбувши менше ніж шість місяців покарання, його звільнили умовно-достроково, він легально покинув Туреччину, переїхав до Швеції і отримав там дозвіл на роботу, пише SVT. За даними телекомпанії, йдеться про першу екстрадицію прихильника КРП до Туреччини з подачі Стокгольмом заявки на вступ до НАТО.

Доповнення

Швеція та Фінляндія надіслали заяви на приєднання до НАТО 2022 року - незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Для вступу країн до альянсу необхідне схвалення всіх його учасників. Член НАТО Туреччина відмовляється приймати Швецію до військового союзу. Анкара та Угорщина – єдині дві країни-члени, які ще не ратифікували заявку на членство.

На початку квітня Туреччина ратифікувала заявку на вступ до альянсу Фінляндії, але продовжує заперечувати проти членства Швеції. Ердоган звинуватив Швецію в тому, що вона є притулком для «терористів», особливо членів терористичного угруповання «Робітнича партія Курдистану» (РПК), занесеної до чорного списку Туреччиною та її західними союзниками. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція зробила значні кроки, щоб задовольнити побоювання Туреччини та виконати свої зобов'язання. Рішення про членство Швеції в НАТО "абсолютно можливе" до саміту Альянсу в липні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО може розмістити війська в Швеції до вступу Стокгольму в альянс - уряд

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