Швеція зробила значні кроки у вимогах Туреччини на вступ до НАТО - Столтенберг

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Швеція зробила значні кроки, щоб задовольнити побоювання Туреччини та виконати свої зобов'язання, додав він, виступаючи на пресконференції після зустрічі з Ердоганом.

«Швеція ще має час приєднатися до НАТО до Вільнюського саміту в середині липня».

Заявка Швеція на вступ до НАТО

Член НАТО Туреччина відмовляється приймати Швецію до військового союзу. Анкара і Угорщина – єдині дві країни-члени, які ще не ратифікували заявку на членство.

Фінляндія офіційно приєдналася до альянсу у квітні.

Ердоган звинуватив Швецію в тому, що вона є притулком для «терористів», особливо членів терористичного угруповання «Робітнича партія Курдистану» (РПК), занесеної до чорного списку Туреччиною та її західними союзниками.