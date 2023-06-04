Швеція зробила значні кроки у вимогах Туреччини на вступ до НАТО - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Генеральний секретар НАТО заявив у неділю, що він домовився з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом про те, що Швеція, Туреччина та НАТО проведуть зустріч 12 червня, інформує Anadolu, передає УНН.
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Швеція зробила значні кроки, щоб задовольнити побоювання Туреччини та виконати свої зобов'язання, додав він, виступаючи на пресконференції після зустрічі з Ердоганом.
«Швеція ще має час приєднатися до НАТО до Вільнюського саміту в середині липня».
Заявка Швеція на вступ до НАТО
Член НАТО Туреччина відмовляється приймати Швецію до військового союзу. Анкара і Угорщина – єдині дві країни-члени, які ще не ратифікували заявку на членство.
Фінляндія офіційно приєдналася до альянсу у квітні.
Ердоган звинуватив Швецію в тому, що вона є притулком для «терористів», особливо членів терористичного угруповання «Робітнича партія Курдистану» (РПК), занесеної до чорного списку Туреччиною та її західними союзниками.