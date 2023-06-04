Швеция сделала значительные шаги в требованиях Турции на вступление в НАТО - Столтенберг

Детали

Швеция предприняла значительные шаги, чтобы удовлетворить опасения Турции и выполнить свои обязательства, добавил он, выступая на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом.

«Швеция еще имеет время присоединиться к НАТО до Вильнюсского саммита в середине июля».

Заявка Швеция на вступление в НАТО

Член НАТО Турция отказывается принимать Швецию в военный союз. Анкара и Венгрия – единственные две страны-члена, которые еще не ратифицировали заявку на членство.

Финляндия официально присоединилась к альянсу в апреле.

Эрдоган обвинил Швецию в том, что она является убежищем для «террористов», особенно членов террористической группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК), занесённой в чёрный список Турцией и её западными союзниками.