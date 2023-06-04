Швеция сделала значительные шаги в требованиях Турции на вступление в НАТО - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Генеральный секретарь НАТО заявил в воскресенье, что он договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Швеция, Турция и НАТО проведут встречу 12 июня, информирует Anadolu, передает УНН.
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Швеция предприняла значительные шаги, чтобы удовлетворить опасения Турции и выполнить свои обязательства, добавил он, выступая на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом.
«Швеция еще имеет время присоединиться к НАТО до Вильнюсского саммита в середине июля».
Заявка Швеция на вступление в НАТО
Член НАТО Турция отказывается принимать Швецию в военный союз. Анкара и Венгрия – единственные две страны-члена, которые еще не ратифицировали заявку на членство.
Финляндия официально присоединилась к альянсу в апреле.
Эрдоган обвинил Швецию в том, что она является убежищем для «террористов», особенно членов террористической группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК), занесённой в чёрный список Турцией и её западными союзниками.