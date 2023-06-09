НАТО може розмістити війська в Швеції до вступу Стокгольму в альянс - уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території ще до того, як вона офіційно приєднається до оборонного альянсу, заявили у п'ятницю прем'єр-міністр та міністр оборони. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
Минулого року Швеція подала заявку на вступ до НАТО внаслідок вторгнення росії до України. Заперечення Туреччини та Угорщини затримали процес приєднання, і тепер Швеція сподівається вступити в альянс до саміту НАТО в Литві наступного місяця.
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"Уряд прийняв рішення про те, що шведські збройні сили можуть провести підготовку з НАТО та країнами НАТО, щоб забезпечити майбутні спільні операції", - заявили прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пал Йонсон.
"Підготовка може полягати у тимчасовому розміщенні іноземної техніки та особового складу на території Швеції. Рішення надсилає чіткий сигнал росії та зміцнює обороноздатність Швеції", - йдеться у статті, опублікованій в газеті Dagens Nyheter.
За їхніми словами, росія в найближчому майбутньому залишиться загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені в мірі територіальних амбіцій президента володимира путіна.
Додамо
Фінляндія, яка має протяжний кордон із росією, вступила до НАТО у квітні.