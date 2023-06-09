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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАТО может разместить войска в Швеции до вступления Стокгольма в альянс - правительство

Киев • УНН

 • 259697 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Швеция позволит НАТО разместить войска на своей территории еще до того, как она официально присоединится к оборонному альянсу, заявили в пятницу премьер-министр и министр обороны. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

НАТО может разместить войска в Швеции до вступления Стокгольма в альянс - правительство

В прошлом году Швеция подала заявку на вступление в НАТО вследствие вторжения россии в Украину. Возражения Турции и Венгрии задержали процесс присоединения, и теперь Швеция надеется вступить в альянс до саммита НАТО в Литве в следующем месяце.

Цитата

"Правительство приняло решение о том, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку с НАТО и странами НАТО, чтобы обеспечить будущие совместные операции", — заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пал Йонсон.

"Подготовка может заключаться во временном размещении иностранной техники и личного состава на территории Швеции. Решение посылает четкий сигнал россии и укрепляет обороноспособность Швеции", — говорится в статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter.

По их словам, россия в ближайшем будущем останется угрозой для соседних стран, и они не уверены в степени территориальных амбиций президента владимира путина.

Добавим

Финляндия, которая имеет протяженную границу с россией, вступила в НАТО в апреле.

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