НАТО может разместить войска в Швеции до вступления Стокгольма в альянс - правительство

В прошлом году Швеция подала заявку на вступление в НАТО вследствие вторжения россии в Украину. Возражения Турции и Венгрии задержали процесс присоединения, и теперь Швеция надеется вступить в альянс до саммита НАТО в Литве в следующем месяце.

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"Правительство приняло решение о том, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку с НАТО и странами НАТО, чтобы обеспечить будущие совместные операции", — заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пал Йонсон.

"Подготовка может заключаться во временном размещении иностранной техники и личного состава на территории Швеции. Решение посылает четкий сигнал россии и укрепляет обороноспособность Швеции", — говорится в статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter.

По их словам, россия в ближайшем будущем останется угрозой для соседних стран, и они не уверены в степени территориальных амбиций президента владимира путина.

Добавим

Финляндия, которая имеет протяженную границу с россией, вступила в НАТО в апреле.