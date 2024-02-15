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Fox News: Директор ФБР здійснив неофіційну поїздку до Ізраїлю

Fox News: Директор ФБР здійснив неофіційну поїздку до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 112293 перегляди

Директор ФБР Крістофер Рей здійснив неофіційний візит до Ізраїлю, де зустрівся з керівниками спецслужб, щоб обговорити протистояння загрозам з боку Ірану та Хезболли.

Директор ФБР Крістофер Рей здійснив неофіційну поїздку до Ізраїлю, де був присутнім на нарадах керівників місцевих спецслужб, повідомляє Fox News, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, директор ФБР зустрівся зі своїми колегами із ізраїльської контррозвідки Шин Бет та представниками інших спецслужб.

Після цього він вирушив до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, де виступить у четвер. В інтерв'ю телеканалу він повідомив, що Сполучені Штати працюють з усіма партнерами, щоб "протистояти загрозам, зокрема від Ірану та "Хезболли".

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Ми багато чому навчилися

додав Рей з приводу інформації, зібраної ФБР після подій 7 жовтня.

За його словами, партнерство ФБР з ізраїльськими колегами є дуже важливим, давнім та надійним.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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