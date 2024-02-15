Fox News: Директор ФБР здійснив неофіційну поїздку до Ізраїлю
Київ • УНН
Директор ФБР Крістофер Рей здійснив неофіційний візит до Ізраїлю, де зустрівся з керівниками спецслужб, щоб обговорити протистояння загрозам з боку Ірану та Хезболли.
Директор ФБР Крістофер Рей здійснив неофіційну поїздку до Ізраїлю, де був присутнім на нарадах керівників місцевих спецслужб, повідомляє Fox News, передає УНН.
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За інформацією видання, директор ФБР зустрівся зі своїми колегами із ізраїльської контррозвідки Шин Бет та представниками інших спецслужб.
Після цього він вирушив до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, де виступить у четвер. В інтерв'ю телеканалу він повідомив, що Сполучені Штати працюють з усіма партнерами, щоб "протистояти загрозам, зокрема від Ірану та "Хезболли".
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За його словами, партнерство ФБР з ізраїльськими колегами є дуже важливим, давнім та надійним.
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