Ford и Honda делают ставку на гибридные автомобили в 2026 году из-за спада спроса на электрокары

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 67341 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 83419 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 35030 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 35200 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 31834 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 26268 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 28034 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21632 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18944 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 17091 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.7м/с
73%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию1 января, 02:41 • 6914 просмотра
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год05:48 • 10591 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 8782 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 29671 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 5690 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 67338 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 43546 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 82309 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 80735 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 73833 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Волынская область
Луцк
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 17029 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 18723 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 43550 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 19716 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 26640 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Truth Social
9К720 Искандер

Ford и Honda делают ставку на гибридные автомобили в 2026 году из-за спада спроса на электрокары

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Автопроизводители Ford и Honda переориентируют свои модельные линейки на гибридные автомобили к 2026 году из-за снижения спроса на электромобили. Honda планирует внедрить новое поколение гибридных технологий к 2030 году, а Ford расширяет свою гибридную линейку на фоне слабых продаж электрокаров.

Ford и Honda делают ставку на гибридные автомобили в 2026 году из-за спада спроса на электрокары

Автопроизводители Ford и Honda в 2026 году сосредоточат развитие модельных линеек на гибридных автомобилях. Компании пересматривают свои стратегии на фоне снижения спроса на электромобили и сложной ситуации на авторынке. Об этом сообщает Auto Blog, передает УНН.

Honda объявила о развитии гибридных технологий следующего поколения, которые планирует внедрять до 2030 года. Компания сообщила о запуске новой платформы для гибридов, а также гибридно-электрических систем для больших автомобилей на рынке Северной Америки.

В Honda заявили, что гибридные модели, в частности те, которые появятся с 2027 года, станут ключевыми в переходный период.

"Поскольку рыночный спрос на модели HEV продолжает расти, Honda позиционирует свои модели HEV как основную группу продуктов", – отметили в компании.

Honda разрабатывает новую гибридную систему с улучшенной буксировочной способностью и новым двигателем V6. Компания ожидает повышения топливной эффективности примерно на 30% по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, а также улучшения разгона на 10%. Новая платформа будет легче почти на 90 кг и будет иметь большую унификацию деталей.

Ford ранее также сократил фокус на электромобилях и начал расширять гибридную линейку. Такой шаг связывают со слабыми, чем ожидалось, продажами электрокаров. Хотя некоторые электромобили Ford и Honda успешно стартовали, общий рынок электромобилей начал замедляться.

Продажи автомобилей снижаются на фоне экономических трудностей и высоких процентных ставок. Компаниям приходится адаптироваться к рыночным условиям. 

По итогам первой половины 2025 года чистая прибыль Honda сократилась на 37%, а прогноз на весь 2025 год предусматривает падение прибыли на 64% в годовом исчислении.

Ford и Honda уже имеют опыт производства гибридов, поэтому переход к этой технологии не требует создания платформ с нуля. На фоне спада интереса к электромобилям гибриды рассматриваются автопроизводителями как более стабильное и экономически оправданное направление развития в ближайшие годы.

Напомним

Honda анонсировала разработку новой гибридной технологии (HEV) с бензиновым двигателем V6 для большегрузных автомобилей, ожидая улучшения топливной эффективности на 30%. Технология появится в США в 2027 году и будет применена в моделях Pilot, Passport и Acura MDX.

Алла Киосак

ТехнологииАвто
Техника
Тренд
Бренд
Электроэнергия
Северная Америка
Соединённые Штаты