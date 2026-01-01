Ford и Honda делают ставку на гибридные автомобили в 2026 году из-за спада спроса на электрокары

Автопроизводители Ford и Honda в 2026 году сосредоточат развитие модельных линеек на гибридных автомобилях. Компании пересматривают свои стратегии на фоне снижения спроса на электромобили и сложной ситуации на авторынке. Об этом сообщает Auto Blog, передает УНН.

Honda объявила о развитии гибридных технологий следующего поколения, которые планирует внедрять до 2030 года. Компания сообщила о запуске новой платформы для гибридов, а также гибридно-электрических систем для больших автомобилей на рынке Северной Америки.

В Honda заявили, что гибридные модели, в частности те, которые появятся с 2027 года, станут ключевыми в переходный период.

"Поскольку рыночный спрос на модели HEV продолжает расти, Honda позиционирует свои модели HEV как основную группу продуктов", – отметили в компании.

Honda разрабатывает новую гибридную систему с улучшенной буксировочной способностью и новым двигателем V6. Компания ожидает повышения топливной эффективности примерно на 30% по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, а также улучшения разгона на 10%. Новая платформа будет легче почти на 90 кг и будет иметь большую унификацию деталей.

Ford ранее также сократил фокус на электромобилях и начал расширять гибридную линейку. Такой шаг связывают со слабыми, чем ожидалось, продажами электрокаров. Хотя некоторые электромобили Ford и Honda успешно стартовали, общий рынок электромобилей начал замедляться.

Продажи автомобилей снижаются на фоне экономических трудностей и высоких процентных ставок. Компаниям приходится адаптироваться к рыночным условиям.

По итогам первой половины 2025 года чистая прибыль Honda сократилась на 37%, а прогноз на весь 2025 год предусматривает падение прибыли на 64% в годовом исчислении.

Ford и Honda уже имеют опыт производства гибридов, поэтому переход к этой технологии не требует создания платформ с нуля. На фоне спада интереса к электромобилям гибриды рассматриваются автопроизводителями как более стабильное и экономически оправданное направление развития в ближайшие годы.

