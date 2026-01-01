Ford і Honda роблять ставку на гібридні автомобілі у 2026 році через спад попиту на електрокари

Автовиробники Ford та Honda у 2026 році зосереджують розвиток модельних лінійок на гібридних автомобілях. Компанії переглядають свої стратегії на тлі зниження попиту на електромобілі та складної ситуації на авторинку. Про це повідомляє Auto Blog, передає УНН.

Honda оголосила про розвиток гібридних технологій наступного покоління, які планує впроваджувати до 2030 року. Компанія повідомила про запуск нової платформи для гібридів, а також гібридно-електричних систем для великих автомобілів на ринку Північної Америки.

У Honda заявили, що гібридні моделі, зокрема ті, які з’являться з 2027 року, стануть ключовими у перехідний період.

"Оскільки ринковий попит на моделі HEV продовжує зростати, Honda позиціонує свої моделі HEV як основну групу продуктів", – зазначили в компанії.

Honda розробляє нову гібридну систему з покращеною буксирувальною здатністю та новим двигуном V6. Компанія очікує підвищення паливної ефективності приблизно на 30% у порівнянні з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння, а також покращення розгону на 10%. Нова платформа буде легшою майже на 90 кг і матиме більшу уніфікацію деталей.

Ford раніше також скоротив фокус на електромобілях і почав розширювати гібридну лінійку. Такий крок пов’язують зі слабшими, ніж очікувалося, продажами електрокарів. Хоча деякі електромобілі Ford і Honda успішно стартували, загальний ринок електромобілів почав сповільнюватися.

Продажі автомобілів знижуються на тлі економічних труднощів і високих відсоткових ставок. Компаніям доводиться адаптуватися до ринкових умов.

За підсумками першої половини 2025 року чистий прибуток Honda скоротився на 37%, а прогноз на весь 2025 рік передбачає падіння прибутку на 64% у річному вимірі.

Ford і Honda вже мають досвід виробництва гібридів, тому перехід до цієї технології не потребує створення платформ з нуля. На тлі спаду інтересу до електромобілів гібриди розглядаються автовиробниками як більш стабільний і економічно виправданий напрямок розвитку у найближчі роки.



