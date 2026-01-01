$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 67900 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 84159 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 35231 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 35381 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 31982 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26362 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28104 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21662 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18962 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 17108 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ford і Honda роблять ставку на гібридні автомобілі у 2026 році через спад попиту на електрокари

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Автовиробники Ford та Honda переорієнтовують свої модельні лінійки на гібридні автомобілі до 2026 року через зниження попиту на електромобілі. Honda планує впровадити нове покоління гібридних технологій до 2030 року, а Ford розширює свою гібридну лінійку на тлі слабких продажів електрокарів.

Ford і Honda роблять ставку на гібридні автомобілі у 2026 році через спад попиту на електрокари

Автовиробники Ford та Honda у 2026 році зосереджують розвиток модельних лінійок на гібридних автомобілях. Компанії переглядають свої стратегії на тлі зниження попиту на електромобілі та складної ситуації на авторинку. Про це повідомляє Auto Blog, передає УНН.

Honda оголосила про розвиток гібридних технологій наступного покоління, які планує впроваджувати до 2030 року. Компанія повідомила про запуск нової платформи для гібридів, а також гібридно-електричних систем для великих автомобілів на ринку Північної Америки.

У Honda заявили, що гібридні моделі, зокрема ті, які з’являться з 2027 року, стануть ключовими у перехідний період.

"Оскільки ринковий попит на моделі HEV продовжує зростати, Honda позиціонує свої моделі HEV як основну групу продуктів", – зазначили в компанії.

Honda розробляє нову гібридну систему з покращеною буксирувальною здатністю та новим двигуном V6. Компанія очікує підвищення паливної ефективності приблизно на 30% у порівнянні з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння, а також покращення розгону на 10%. Нова платформа буде легшою майже на 90 кг і матиме більшу уніфікацію деталей.

Ford раніше також скоротив фокус на електромобілях і почав розширювати гібридну лінійку. Такий крок пов’язують зі слабшими, ніж очікувалося, продажами електрокарів. Хоча деякі електромобілі Ford і Honda успішно стартували, загальний ринок електромобілів почав сповільнюватися.

Продажі автомобілів знижуються на тлі економічних труднощів і високих відсоткових ставок. Компаніям доводиться адаптуватися до ринкових умов. 

За підсумками першої половини 2025 року чистий прибуток Honda скоротився на 37%, а прогноз на весь 2025 рік передбачає падіння прибутку на 64% у річному вимірі.

Ford і Honda вже мають досвід виробництва гібридів, тому перехід до цієї технології не потребує створення платформ з нуля. На тлі спаду інтересу до електромобілів гібриди розглядаються автовиробниками як більш стабільний і економічно виправданий напрямок розвитку у найближчі роки.

Нагадаємо

Honda анонсувала розробку нової гібридної технології (HEV) з бензиновим двигуном V6 для великовантажних автомобілів, очікуючи покращення паливної ефективності на 30%. Технологія з'явиться в США у 2027 році та буде застосована в моделях Pilot, Passport та Acura MDX.

Алла Кіосак

