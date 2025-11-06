Honda готує гібридну систему нового покоління для великих позашляховиків

ukenru
Ексклюзив
08:00 • 3354 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 5514 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 22116 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 37680 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 30331 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 28451 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 39862 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 41724 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23729 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23580 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину5 листопада, 22:43 • 9368 перегляди
Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров’я5 листопада, 22:57 • 10382 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”6 листопада, 01:33 • 15335 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ02:50 • 6990 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років03:32 • 3672 перегляди
Публікації
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
08:00 • 3324 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 39854 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 41720 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 42506 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 55620 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Меган Маркл
Гаррі, герцог Сассекський
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 2146 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 17315 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 19429 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 36461 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 40889 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Шахед-136

Honda готує гібридну систему нового покоління для великих позашляховиків

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Honda анонсувала розробку нової гібридної технології (HEV) з бензиновим двигуном V6 для великовантажних автомобілів, очікуючи покращення паливної ефективності на 30%. Технологія з'явиться в США у 2027 році та буде застосована в моделях Pilot, Passport та Acura MDX.

Honda готує гібридну систему нового покоління для великих позашляховиків

Honda втілює нова технологію HEV, з покращеною на 30% паливною ефективністю для категорії великовантажних автомобілів. Японський виробник розраховує досягти успіху з новою технологією на авторинку Північної Америки.

Передає УНН із посиланням на Іnsideevs та Nikkei xTECH.

Деталі

Honda розробляє гібридну систему наступного покоління для своїх повнорозмірних позашляховиків, з прицілом досягти популярності у продажах на теренах північноамериканського ринку.

Ідеться про технологію гібридних автомобілів (HEV) з використанням бензинового двигуна V6 для великовантажних автомобілів.

Очікується, що нова технологія HEV для великих автомобілів буде використана у позашляховиках Pilot та Passport, та автомобілі Acura марки "MDX".

Жоден з вищезазначених позашляховиків поки що не має електрифікованої версії. За новими планами компанії, це може змінитися у 2027 році, коли відповідна технологія з'явиться в США.

У японській компанії обіцяють, що з впровадженням технології HEV, буде досягнуто покращення паливної економії більш ніж на 30%, у порівнянні з бензиновими автомобілями того ж класу.

Майбутнє авто з ДВЗ: у новому Vision X-Coupe Mazda презентує пристрій, що поглинає власні викиди03.11.25, 17:48 • 2550 переглядiв

Поряд з розвитком технології HEV, компанія також розглядає можливість оновлення своєї платформи шасі (PF) для великих автомобілів.  Компанія розроблятиме PF спеціально для HEV. Оптимізація дизайну буде просуватися з урахуванням електрифікації, включаючи оптимізацію положення кріплення двигуна ззаду та розміщення акумулятора.

Honda також планує запустити нову гібридну платформу для середньорозмірних автомобілів, що потенційно може принести оновлення до гібридів CR-V та Civic. Більше половини продажів CR-V в Америці за перші три квартали цього року були гібридними комплектаціями.

Нагадаємо

Honda офіційно підтвердила, що новий Prelude буде доступний лише з автоматичною коробкою передач. Причина – технічна несумісність механічної трансмісії з гібридною установкою моделі.

Honda скорочує виробництво на північноамериканських заводах через дефіцит чіпів29.10.25, 21:21 • 2757 переглядiв

Ігор Тележніков

ТехнологіїАвто
Техніка
Північна Америка
Сполучені Штати Америки