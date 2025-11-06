Honda готує гібридну систему нового покоління для великих позашляховиків

Honda втілює нова технологію HEV, з покращеною на 30% паливною ефективністю для категорії великовантажних автомобілів. Японський виробник розраховує досягти успіху з новою технологією на авторинку Північної Америки.

Honda розробляє гібридну систему наступного покоління для своїх повнорозмірних позашляховиків, з прицілом досягти популярності у продажах на теренах північноамериканського ринку.

Ідеться про технологію гібридних автомобілів (HEV) з використанням бензинового двигуна V6 для великовантажних автомобілів.

Очікується, що нова технологія HEV для великих автомобілів буде використана у позашляховиках Pilot та Passport, та автомобілі Acura марки "MDX".

Жоден з вищезазначених позашляховиків поки що не має електрифікованої версії. За новими планами компанії, це може змінитися у 2027 році, коли відповідна технологія з'явиться в США.

У японській компанії обіцяють, що з впровадженням технології HEV, буде досягнуто покращення паливної економії більш ніж на 30%, у порівнянні з бензиновими автомобілями того ж класу.

Поряд з розвитком технології HEV, компанія також розглядає можливість оновлення своєї платформи шасі (PF) для великих автомобілів. Компанія розроблятиме PF спеціально для HEV. Оптимізація дизайну буде просуватися з урахуванням електрифікації, включаючи оптимізацію положення кріплення двигуна ззаду та розміщення акумулятора.

Honda також планує запустити нову гібридну платформу для середньорозмірних автомобілів, що потенційно може принести оновлення до гібридів CR-V та Civic. Більше половини продажів CR-V в Америці за перші три квартали цього року були гібридними комплектаціями.

