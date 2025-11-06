Honda готовит гибридную систему нового поколения для больших внедорожников
Киев • УНН
Honda анонсировала разработку новой гибридной технологии (HEV) с бензиновым двигателем V6 для большегрузных автомобилей, ожидая улучшения топливной эффективности на 30%. Технология появится в США в 2027 году и будет применена в моделях Pilot, Passport и Acura MDX.
Honda внедряет новую технологию HEV с улучшенной на 30% топливной эффективностью для категории большегрузных автомобилей. Японский производитель рассчитывает добиться успеха с новой технологией на авторынке Северной Америки.
Передает УНН со ссылкой на Insideevs и Nikkei xTECH.
Детали
Honda разрабатывает гибридную систему следующего поколения для своих полноразмерных внедорожников, с прицелом достичь популярности в продажах на территории североамериканского рынка.
Речь идет о технологии гибридных автомобилей (HEV) с использованием бензинового двигателя V6 для большегрузных автомобилей.
Ожидается, что новая технология HEV для больших автомобилей будет использована во внедорожниках Pilot и Passport, а также в автомобиле Acura марки "MDX".
Ни один из вышеупомянутых внедорожников пока не имеет электрифицированной версии. По новым планам компании, это может измениться в 2027 году, когда соответствующая технология появится в США.
В японской компании обещают, что с внедрением технологии HEV будет достигнуто улучшение топливной экономии более чем на 30% по сравнению с бензиновыми автомобилями того же класса.
Будущее автомобилей с ДВС: в новом Vision X-Coupe Mazda представит устройство, поглощающее собственные выбросы03.11.25, 17:48 • 2550 просмотров
Наряду с развитием технологии HEV, компания также рассматривает возможность обновления своей платформы шасси (PF) для больших автомобилей. Компания будет разрабатывать PF специально для HEV. Оптимизация дизайна будет продвигаться с учетом электрификации, включая оптимизацию положения крепления двигателя сзади и размещения аккумулятора.
Honda также планирует запустить новую гибридную платформу для среднеразмерных автомобилей, что потенциально может принести обновления к гибридам CR-V и Civic. Более половины продаж CR-V в Америке за первые три квартала этого года были гибридными комплектациями.
Напомним
Honda официально подтвердила, что новый Prelude будет доступен только с автоматической коробкой передач. Причина – техническая несовместимость механической трансмиссии с гибридной установкой модели.
Honda сокращает производство на североамериканских заводах из-за дефицита чипов29.10.25, 21:21 • 2757 просмотров