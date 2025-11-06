Honda готовит гибридную систему нового поколения для больших внедорожников

Honda анонсировала разработку новой гибридной технологии (HEV) с бензиновым двигателем V6 для большегрузных автомобилей, ожидая улучшения топливной эффективности на 30%. Технология появится в США в 2027 году и будет применена в моделях Pilot, Passport и Acura MDX.