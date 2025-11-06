ukenru
Honda готовит гибридную систему нового поколения для больших внедорожников

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Honda анонсировала разработку новой гибридной технологии (HEV) с бензиновым двигателем V6 для большегрузных автомобилей, ожидая улучшения топливной эффективности на 30%. Технология появится в США в 2027 году и будет применена в моделях Pilot, Passport и Acura MDX.

Honda готовит гибридную систему нового поколения для больших внедорожников

Honda внедряет новую технологию HEV с улучшенной на 30% топливной эффективностью для категории большегрузных автомобилей. Японский производитель рассчитывает добиться успеха с новой технологией на авторынке Северной Америки.

Передает УНН со ссылкой на Insideevs и Nikkei xTECH.

Детали

Honda разрабатывает гибридную систему следующего поколения для своих полноразмерных внедорожников, с прицелом достичь популярности в продажах на территории североамериканского рынка.

Речь идет о технологии гибридных автомобилей (HEV) с использованием бензинового двигателя V6 для большегрузных автомобилей.

Ожидается, что новая технология HEV для больших автомобилей будет использована во внедорожниках Pilot и Passport, а также в автомобиле Acura марки "MDX".

Ни один из вышеупомянутых внедорожников пока не имеет электрифицированной версии. По новым планам компании, это может измениться в 2027 году, когда соответствующая технология появится в США.

В японской компании обещают, что с внедрением технологии HEV будет достигнуто улучшение топливной экономии более чем на 30% по сравнению с бензиновыми автомобилями того же класса.

Наряду с развитием технологии HEV, компания также рассматривает возможность обновления своей платформы шасси (PF) для больших автомобилей. Компания будет разрабатывать PF специально для HEV. Оптимизация дизайна будет продвигаться с учетом электрификации, включая оптимизацию положения крепления двигателя сзади и размещения аккумулятора.

Honda также планирует запустить новую гибридную платформу для среднеразмерных автомобилей, что потенциально может принести обновления к гибридам CR-V и Civic. Более половины продаж CR-V в Америке за первые три квартала этого года были гибридными комплектациями.

Напомним

Honda официально подтвердила, что новый Prelude будет доступен только с автоматической коробкой передач. Причина – техническая несовместимость механической трансмиссии с гибридной установкой модели.

Игорь Тележников

