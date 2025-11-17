$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 5538 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11430 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13098 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16169 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17852 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40054 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24861 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19174 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21490 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16501 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Ford будет продавать сертифицированные подержанные автомобили через Amazon

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Ford Motor Co. заключила соглашение с Amazon.com Inc. о продаже сертифицированных подержанных автомобилей через свой сайт электронной коммерции. Это делает Ford вторым крупным автопроизводителем, который обратился к покупателям через этого крупного онлайн-ритейлера.

Компания Ford Motor Co. заключила соглашение с Amazon.com Inc. о продаже сертифицированных подержанных автомобилей через свой сайт электронной коммерции, став вторым крупным автопроизводителем, который обратился к покупателям через этот крупный онлайн-ритейлер, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Ford присоединяется к Hyundai Motor Co. на портале Amazon Autos, который позволяет покупателям автомобилей просматривать, финансировать и покупать подержанные автомобили, нажав на привычную кнопку "добавить в корзину". Hyundai начала продавать новые автомобили через платформу в конце прошлого года, но Ford предлагает на сайте только подержанные автомобили с сертификатом Blue Advantage, сообщил второй по величине автопроизводитель США в своем заявлении в понедельник.

Покупатели автомобилей будут получать свои автомобили через дилеров Ford, участвующих в программе. На данный момент к программе присоединились дилеры Ford в Лос-Анджелесе, Сиэтле и Далласе, но Ford планирует развернуть программу по всей стране в ближайшие месяцы. Автопроизводитель сообщил, что около 200 из 2800 его дилеров по всей стране выразили заинтересованность в продажах на Amazon.

Ford предпринимает этот шаг в то время, когда потребители ищут более простые и быстрые способы покупки автомобилей и все чаще обращаются к таким онлайн-продавцам, как Carvana Co. и CarMax Inc.

Издание отмечает, что это происходит в то время, когда средняя цена на новые автомобили превысила рекордные 50 000 долларов, и все больше обычных покупателей обращаются к площадкам с подержанными автомобилями в поисках того, что им по карману. По данным автомобильного исследовательского сайта Edmunds.com, средняя цена трехлетнего старого автомобиля в третьем квартале составляла 31 067 долларов, что является самым высоким показателем за три года.

Некоторые автопроизводители пытались копировать модель онлайн-продаж Tesla Inc., которая обходит традиционных дилеров, но Ford сотрудничает со своими независимыми ритейлерами для продажи на Amazon.

"У всех есть аккаунт на Amazon", - заявила в интервью Венди Лейн, старший менеджер подразделения Ford Blue Advantage. "Зная, что это надежный источник для потребителей, и размещая там наши автомобили, мы очень рады увидеть, как это работает и насколько хорошо потребители его воспримут".

Добавим

Издание отмечает, что цель Ford - привлечь трафик на дилерские площадки подержанных автомобилей, чтобы покупатели оставались в "экосистеме Ford" для обслуживания и будущих покупок, сказал Лейн.

Компания будет использовать опыт продажи сертифицированных автомобилей на Amazon, чтобы понять, захочет ли она в конечном итоге добавить новые автомобили в автомобильный магазин онлайн-ритейлера.

Подержанные автомобили будут продаваться по фиксированной цене без торга. Они пройдут многоточечную проверку, и Ford будет предлагать ограниченную гарантию на срок до одного года или 12 000 миль. Инструмент поиска Amazon позволяет покупателям просматривать историю обслуживания и отчеты о состоянии автомобиля.

"Сотрудничая с выдающимися дилерами Ford, которые разделяют нашу преданность обслуживанию клиентов, мы создаем опыт покупки автомобиля, сочетающий в себе надежную сертификацию автомобилей и удобство, которым славится Amazon", - заявил Фань Цзинь, глобальный руководитель Amazon Autos.

Акции Ford упали менее чем на 1% к 9:34 утра в Нью-Йорке. Автомобильные ритейлеры, включая Carvana и CarMax, также отказались.

Антонина Туманова

