В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
14:33 • 9480 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13422 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14756 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
12:28 • 17528 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18533 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
17 листопада, 07:00 • 41592 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25091 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19285 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21599 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 07:00 • 41593 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 08:19 • 77983 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 72139 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 128925 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
14 листопада, 13:14 • 107051 перегляди
Ford продаватиме сертифіковані вживані авто через Amazon

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Ford Motor Co. уклала угоду з Amazon.com Inc. щодо продажу сертифікованих вживаних автомобілів через свій сайт електронної комерції. Це робить Ford другим великим автовиробником, який звернувся до покупців через цей великий онлайн-рітейлер.

Ford продаватиме сертифіковані вживані авто через Amazon

Компанія Ford Motor Co. уклала угоду з Amazon.com Inc. про продаж сертифікованих вживаних автомобілів через свій сайт електронної комерції, ставши другим великим автовиробником, який звернувся до покупців через цей великий онлайн-рітейлер, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ford приєднується до Hyundai Motor Co. на порталі Amazon Autos, який дозволяє покупцям автомобілів переглядати, фінансувати та купувати вживані автомобілі, натиснувши на звичну кнопку "додати в кошик". Hyundai почала продавати нові автомобілі через платформу в кінці минулого року, але Ford пропонує на сайті лише вживані автомобілі з сертифікатом Blue Advantage, повідомив другий за величиною автовиробник США у своїй заяві в понеділок.

Покупці автомобілів будуть отримувати свої автомобілі через дилерів Ford, які беруть участь у програмі. На даний момент до програми приєдналися дилери Ford у Лос-Анджелесі, Сіетлі та Далласі, але Ford планує розгорнути програму по всій країні найближчими місяцями. Автовиробник повідомив, що близько 200 із 2800 його дилерів по всій країні висловили зацікавленість у продажах на Amazon.

Ford приймає цей крок у той час, коли споживачі шукають простіші та швидші способи купівлі автомобілів і все частіше звертаються до таких онлайн-продавців, як Carvana Co. та CarMax Inc.

Видання зауважує, що це відбувається в той час, коли середня ціна на нові автомобілі перевищила рекордні 50 000 доларів, і все більше звичайних покупців звертаються до майданчиків із уживаними автомобілями у пошуках того, що їм по кишені. За даними автомобільного дослідницького сайту Edmunds.com, середня ціна трирічного старого автомобіля в третьому кварталі становила 31 067 доларів, що є найвищим показником за три роки.

Деякі автовиробники намагалися копіювати модель онлайн-продажів Tesla Inc., яка оминає традиційних дилерів, але Ford співпрацює зі своїми незалежними рітейлерами для продажу на Amazon.

"У всіх є аккаунт на Amazon", - заявила в інтерв'ю Венді Лейн, старший менеджер підрозділу Ford Blue Advantage. "Знаючи, що це надійне джерело для споживачів, і розміщуючи там наші автомобілі, ми дуже раді побачити, як це працює і наскільки добре споживачі його сприймуть".

Додамо

Видання зауважує, що мета Ford - залучити трафік на дилерські майданчики уживаних автомобілів, щоб покупці залишалися в "екосистемі Ford" для обслуговування та майбутніх покупок, сказав Лейн.

Компанія буде використовувати досвід продажу сертифікованих автомобілів на Amazon, щоб зрозуміти, чи захоче вона в кінцевому підсумку додати нові автомобілі в автомобільний магазин онлайн-рітейлера.

Вживані автомобілі продаватимуться за фіксованою ціною без торгу. Вони пройдуть багатоточкову перевірку, і Ford пропонуватиме обмежену гарантію на строк до одного року або 12 000 миль. Інструмент пошуку Amazon дозволяє покупцям переглядати історію обслуговування та звіти про стан автомобіля.

"Співпрацюючи з видатними дилерами Ford, які поділяють нашу відданість обслуговування клієнтів, ми створюємо досвід покупки автомобіля, що поєднує в собі надійну сертифікацію автомобілів і зручність, якою славиться Amazon", - заявив Фань Цзінь, глобальний керівник Amazon Autos.

Акції Ford впали менш ніж на 1% до 9:34 ранку у Нью-Йорку. Автомобільні рітейлери, включаючи Carvana та CarMax, також відмовилися.

Антоніна Туманова

