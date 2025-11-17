Ford продаватиме сертифіковані вживані авто через Amazon

Компанія Ford Motor Co. уклала угоду з Amazon.com Inc. про продаж сертифікованих вживаних автомобілів через свій сайт електронної комерції, ставши другим великим автовиробником, який звернувся до покупців через цей великий онлайн-рітейлер, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ford приєднується до Hyundai Motor Co. на порталі Amazon Autos, який дозволяє покупцям автомобілів переглядати, фінансувати та купувати вживані автомобілі, натиснувши на звичну кнопку "додати в кошик". Hyundai почала продавати нові автомобілі через платформу в кінці минулого року, але Ford пропонує на сайті лише вживані автомобілі з сертифікатом Blue Advantage, повідомив другий за величиною автовиробник США у своїй заяві в понеділок.

Покупці автомобілів будуть отримувати свої автомобілі через дилерів Ford, які беруть участь у програмі. На даний момент до програми приєдналися дилери Ford у Лос-Анджелесі, Сіетлі та Далласі, але Ford планує розгорнути програму по всій країні найближчими місяцями. Автовиробник повідомив, що близько 200 із 2800 його дилерів по всій країні висловили зацікавленість у продажах на Amazon.

Ford приймає цей крок у той час, коли споживачі шукають простіші та швидші способи купівлі автомобілів і все частіше звертаються до таких онлайн-продавців, як Carvana Co. та CarMax Inc.

Видання зауважує, що це відбувається в той час, коли середня ціна на нові автомобілі перевищила рекордні 50 000 доларів, і все більше звичайних покупців звертаються до майданчиків із уживаними автомобілями у пошуках того, що їм по кишені. За даними автомобільного дослідницького сайту Edmunds.com, середня ціна трирічного старого автомобіля в третьому кварталі становила 31 067 доларів, що є найвищим показником за три роки.

Деякі автовиробники намагалися копіювати модель онлайн-продажів Tesla Inc., яка оминає традиційних дилерів, але Ford співпрацює зі своїми незалежними рітейлерами для продажу на Amazon.

"У всіх є аккаунт на Amazon", - заявила в інтерв'ю Венді Лейн, старший менеджер підрозділу Ford Blue Advantage. "Знаючи, що це надійне джерело для споживачів, і розміщуючи там наші автомобілі, ми дуже раді побачити, як це працює і наскільки добре споживачі його сприймуть".

Ford може скасувати випуск свого електричного пікапа F-150 - ЗМІ

Додамо

Видання зауважує, що мета Ford - залучити трафік на дилерські майданчики уживаних автомобілів, щоб покупці залишалися в "екосистемі Ford" для обслуговування та майбутніх покупок, сказав Лейн.

Компанія буде використовувати досвід продажу сертифікованих автомобілів на Amazon, щоб зрозуміти, чи захоче вона в кінцевому підсумку додати нові автомобілі в автомобільний магазин онлайн-рітейлера.

Вживані автомобілі продаватимуться за фіксованою ціною без торгу. Вони пройдуть багатоточкову перевірку, і Ford пропонуватиме обмежену гарантію на строк до одного року або 12 000 миль. Інструмент пошуку Amazon дозволяє покупцям переглядати історію обслуговування та звіти про стан автомобіля.

"Співпрацюючи з видатними дилерами Ford, які поділяють нашу відданість обслуговування клієнтів, ми створюємо досвід покупки автомобіля, що поєднує в собі надійну сертифікацію автомобілів і зручність, якою славиться Amazon", - заявив Фань Цзінь, глобальний керівник Amazon Autos.

Акції Ford впали менш ніж на 1% до 9:34 ранку у Нью-Йорку. Автомобільні рітейлери, включаючи Carvana та CarMax, також відмовилися.

Ford інвестує $370 мільйонів в Індію, відновлюючи роботу заводу в Тамілнаді