20:45 • 21596 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 28196 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 38483 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 37504 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 45821 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 50213 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 37180 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 73279 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 41460 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38095 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Флаг Украины подняли в Специальной миссии НАТО по случаю Дня ВСУ: 35 государств-партнеров присоединились к торжествам

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В Специальной миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины состоялась церемония поднятия украинского флага по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. В мероприятии приняли участие представители 35 государств-партнеров во главе с командующим NSATU и SAG-U генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Флаг Украины подняли в Специальной миссии НАТО по случаю Дня ВСУ: 35 государств-партнеров присоединились к торжествам

В Специальной миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины (NSATU) провели церемонию поднятия украинского флага по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что участие в мероприятии приняли представители 35 государств-партнеров во главе с командующим NSATU и Группы содействия безопасности Украины (SAG-U) генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Командующий поздравил личный состав Военного представительства ВСУ при NSATU и SAG-U с праздником, отметил мужество и стойкость украинского народа, выразил благодарность за сдерживание российской агрессии в борьбе за независимость и отстаивание демократических ценностей и свобод всего цивилизованного мира.

Напомним

6 декабря все украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о ВСУ. 

Ко Дню Вооруженных Сил Украины НБУ представил набор монет, посвященных военным

Вита Зеленецкая

