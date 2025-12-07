Флаг Украины подняли в Специальной миссии НАТО по случаю Дня ВСУ: 35 государств-партнеров присоединились к торжествам

В Специальной миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины (NSATU) провели церемонию поднятия украинского флага по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что участие в мероприятии приняли представители 35 государств-партнеров во главе с командующим NSATU и Группы содействия безопасности Украины (SAG-U) генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Командующий поздравил личный состав Военного представительства ВСУ при NSATU и SAG-U с праздником, отметил мужество и стойкость украинского народа, выразил благодарность за сдерживание российской агрессии в борьбе за независимость и отстаивание демократических ценностей и свобод всего цивилизованного мира.

Напомним

6 декабря все украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о ВСУ.

Ко Дню Вооруженных Сил Украины НБУ представил набор монет, посвященных военным