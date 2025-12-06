$42.180.00
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 17278 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 19878 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 30453 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 41117 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
5 декабря, 14:41 • 32379 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
5 декабря, 11:17 • 59891 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 38233 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36730 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47212 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Ко Дню Вооруженных Сил Украины НБУ представил набор монет, посвященных военным

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Национальный банк Украины ко Дню Вооруженных Сил Украины представил специальный набор памятных оборотных монет номиналом 10 гривен. Монеты посвящены каждому роду войск, входящих в структуру ВСУ.

Ко Дню Вооруженных Сил Украины НБУ представил набор монет, посвященных военным

В День Вооруженных Сил Украины Национальный банк Украины выпустил специальный набор памятных монет, посвященных каждому роду войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Подробности

В обращении отметили роль всех, кто служит в Вооруженных Силах Украины и защищает страну.

Всем, кто, жертвуя собственным здоровьем и жизнью, позволяет миллионам украинцев жить, работать и обнимать самых родных. Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности, Силы территориальной обороны, Силы специальных операций, Медицинские силы, Силы логистики, Силы беспилотных систем, Силы поддержки, а также другие отдельные органы, подразделения, учреждения и организации, входящие в структуру Вооруженных Сил Украины – каждый из вас – часть огромной силы, которая крепко держит оборону и противодействует врагу в его захватнических намерениях! Гордимся вами и благодарим, сегодня и каждый день

- говорится в сообщении.

Национальный банк презентовал оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные отдельно каждому роду войск. Также ко Дню ВСУ представлен полный набор, в котором собраны все монеты в честь сил безопасности и обороны.

Это выгравированное в металле наше уважение вам. Это символ благодарности, уважения и признания тех, кто ежедневно делает все возможное и невозможное ради государства. С Днем Вооруженных Сил Украины! Слава украинским Героям!

- отмечается в сообщении.

Напомним

Сегодня Украина празднует День Вооруженных сил, установленный 6 декабря 1991 года. Этот день является напоминанием о пути ВСУ от освободительных соревнований до современной армии.

Алла Киосак

