Ко Дню Вооруженных Сил Украины НБУ представил набор монет, посвященных военным

В День Вооруженных Сил Украины Национальный банк Украины выпустил специальный набор памятных монет, посвященных каждому роду войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

В обращении отметили роль всех, кто служит в Вооруженных Силах Украины и защищает страну.

Всем, кто, жертвуя собственным здоровьем и жизнью, позволяет миллионам украинцев жить, работать и обнимать самых родных. Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности, Силы территориальной обороны, Силы специальных операций, Медицинские силы, Силы логистики, Силы беспилотных систем, Силы поддержки, а также другие отдельные органы, подразделения, учреждения и организации, входящие в структуру Вооруженных Сил Украины – каждый из вас – часть огромной силы, которая крепко держит оборону и противодействует врагу в его захватнических намерениях! Гордимся вами и благодарим, сегодня и каждый день