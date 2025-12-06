Ко Дню Вооруженных Сил Украины НБУ представил набор монет, посвященных военным
Киев • УНН
Национальный банк Украины ко Дню Вооруженных Сил Украины представил специальный набор памятных оборотных монет номиналом 10 гривен. Монеты посвящены каждому роду войск, входящих в структуру ВСУ.
В День Вооруженных Сил Украины Национальный банк Украины выпустил специальный набор памятных монет, посвященных каждому роду войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.
Подробности
В обращении отметили роль всех, кто служит в Вооруженных Силах Украины и защищает страну.
Всем, кто, жертвуя собственным здоровьем и жизнью, позволяет миллионам украинцев жить, работать и обнимать самых родных. Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности, Силы территориальной обороны, Силы специальных операций, Медицинские силы, Силы логистики, Силы беспилотных систем, Силы поддержки, а также другие отдельные органы, подразделения, учреждения и организации, входящие в структуру Вооруженных Сил Украины – каждый из вас – часть огромной силы, которая крепко держит оборону и противодействует врагу в его захватнических намерениях! Гордимся вами и благодарим, сегодня и каждый день
Национальный банк презентовал оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные отдельно каждому роду войск. Также ко Дню ВСУ представлен полный набор, в котором собраны все монеты в честь сил безопасности и обороны.
Это выгравированное в металле наше уважение вам. Это символ благодарности, уважения и признания тех, кто ежедневно делает все возможное и невозможное ради государства. С Днем Вооруженных Сил Украины! Слава украинским Героям!
Напомним
Сегодня Украина празднует День Вооруженных сил, установленный 6 декабря 1991 года. Этот день является напоминанием о пути ВСУ от освободительных соревнований до современной армии.