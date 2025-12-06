До Дня Збройних Сил України НБУ представив набір монет, присвячених військовим

У День Збройних Сил України, Національний банк України випустив спеціальний набір пам’ятних монет, присвячених кожному роду військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

У зверненні відзначили роль усіх, хто служить у Збройних Силах України та захищає країну.

Усім, хто, жертвуючи власним здоров’ям і життям, дає змогу мільйонам українців жити, працювати та обіймати найрідніших. Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Війська зв’язку та кібербезпеки, Сили територіальної оборони, Сили спеціальних операцій, Медичні сили, Сили логістики, Сили безпілотних систем, Сили підтримки, а також інші окремі органи, підрозділи, установи і організації, що входять до структури Збройних Сил України – кожен з вас – частина величезної сили, що міцно тримає оборону і протидіє ворогу в його загарбницьких намірах! Пишаємося вами і дякуємо, сьогодні і щодня - йдеться у дописі.

Національний банк презентував обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені окремо кожному роду військ. Також до Дня ЗСУ представлено повний набір, у якому зібрані всі монети на честь сил безпеки й оборони.

Це викарбувана в металі наша шана вам. Це символ подяки, поваги та визнання тих, хто щодня робить усе можливе й неможливе заради держави. З Днем Збройних Сил України! Слава українським Героям! - наголошується у дописі.

Нагадаємо

Сьогодні Україна святкує День Збройних сил, встановлений 6 грудня 1991 року. Цей день є нагадуванням про шлях ЗСУ від визвольних змагань до сучасної армії.