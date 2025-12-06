До Дня Збройних Сил України НБУ представив набір монет, присвячених військовим

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 9592 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 17003 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 19641 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 30217 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 40938 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 32301 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 59701 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38197 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36713 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47198 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.9м/с
74%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів6 грудня, 04:30 • 7970 перегляди
Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей6 грудня, 05:11 • 7378 перегляди
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога6 грудня, 05:38 • 6362 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень08:30 • 5732 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США10:17 • 4926 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 3798 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 27904 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 43176 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 59701 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 53331 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Андрій Гнатов
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 24159 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 32495 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 34577 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 48515 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 47728 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення

До Дня Збройних Сил України НБУ представив набір монет, присвячених військовим

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Національний банк України до Дня Збройних Сил України представив спеціальний набір пам’ятних обігових монет номіналом 10 гривень. Монети присвячені кожному роду військ, що входять до структури ЗСУ.

До Дня Збройних Сил України НБУ представив набір монет, присвячених військовим

У День Збройних Сил України, Національний банк України випустив спеціальний набір пам’ятних монет, присвячених кожному роду військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

У зверненні відзначили роль усіх, хто служить у Збройних Силах України та захищає країну.

Усім, хто, жертвуючи власним здоров’ям і життям, дає змогу мільйонам українців жити, працювати та обіймати найрідніших. Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Війська зв’язку та кібербезпеки, Сили територіальної оборони, Сили спеціальних операцій, Медичні сили, Сили логістики, Сили безпілотних систем, Сили підтримки, а також інші окремі органи, підрозділи, установи і організації, що входять до структури Збройних Сил України – кожен з вас – частина величезної сили, що міцно тримає оборону і протидіє ворогу в його загарбницьких намірах! Пишаємося вами і дякуємо, сьогодні і щодня

- йдеться у дописі.

Національний банк презентував обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені окремо кожному роду військ. Також до Дня ЗСУ представлено повний набір, у якому зібрані всі монети на честь сил безпеки й оборони.

Це викарбувана в металі наша шана вам. Це символ подяки, поваги та визнання тих, хто щодня робить усе можливе й неможливе заради держави. З Днем Збройних Сил України! Слава українським Героям!

- наголошується у дописі.

Нагадаємо

Сьогодні Україна святкує День Збройних сил, встановлений 6 грудня 1991 року. Цей день є нагадуванням про шлях ЗСУ від визвольних змагань до сучасної армії.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономіка
Війна в Україні
Національний банк України
Збройні сили України
Україна