Прапор України підняли в Спеціальній місії НАТО з нагоди Дня ЗСУ: 35 держав-партнерів долучились до урочистостей

У Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) провели церемонію підняття українського прапора з нагоди Дня Збройних Сил України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що участь у заході взяли представники 35 держав-партнерів на чолі з командувачем NSATU та Групи сприяння безпеці України (SAG-U) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Командувач привітав особовий склад Військового представництва ЗСУ при NSATU та SAG-U зі святом, відзначив мужність і стійкість українського народу, висловив вдячність за стримування російської агресіі в боротьбі за незалежність та відстоюванні демократичних цінностей і свобод усього цивілізованого світу.

Нагадаємо

6 грудня, усі українці відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року був прийнятий закон про ЗСУ.

