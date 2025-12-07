Прапор України підняли в Спеціальній місії НАТО з нагоди Дня ЗСУ: 35 держав-партнерів долучились до урочистостей
Київ • УНН
В Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України відбулася церемонія підняття українського прапора з нагоди Дня Збройних Сил України. У заході взяли участь представники 35 держав-партнерів на чолі з командувачем NSATU та SAG-U генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
Деталі
Зазначається, що участь у заході взяли представники 35 держав-партнерів на чолі з командувачем NSATU та Групи сприяння безпеці України (SAG-U) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
Командувач привітав особовий склад Військового представництва ЗСУ при NSATU та SAG-U зі святом, відзначив мужність і стійкість українського народу, висловив вдячність за стримування російської агресіі в боротьбі за незалежність та відстоюванні демократичних цінностей і свобод усього цивілізованого світу.
Нагадаємо
6 грудня, усі українці відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року був прийнятий закон про ЗСУ.
