Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 28108 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 38410 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 37433 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 45768 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 50185 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 37169 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 73235 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41447 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38085 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Прапор України підняли в Спеціальній місії НАТО з нагоди Дня ЗСУ: 35 держав-партнерів долучились до урочистостей

Київ • УНН

 • 36 перегляди

В Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України відбулася церемонія підняття українського прапора з нагоди Дня Збройних Сил України. У заході взяли участь представники 35 держав-партнерів на чолі з командувачем NSATU та SAG-U генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Прапор України підняли в Спеціальній місії НАТО з нагоди Дня ЗСУ: 35 держав-партнерів долучились до урочистостей

У Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) провели церемонію підняття українського прапора з нагоди Дня Збройних Сил України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що участь у заході взяли представники 35 держав-партнерів на чолі з командувачем NSATU та Групи сприяння безпеці України (SAG-U) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Командувач привітав особовий склад Військового представництва ЗСУ при NSATU та SAG-U зі святом, відзначив мужність і стійкість українського народу, висловив вдячність за стримування російської агресіі в боротьбі за незалежність та відстоюванні демократичних цінностей і свобод усього цивілізованого світу.

Нагадаємо

6 грудня, усі українці відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року був прийнятий закон про ЗСУ. 

Віта Зеленецька

