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Финляндия расследует мошенничество с бронежилетами для ВСУ на миллионы евро: детали

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Финские правоохранители расследуют поставку некачественных бронежилетов для ВСУ на сумму 5,7 млн евро. Компания отправила 5000 бронежилетов, которые не соответствовали стандартам, и подозревается в мошенничестве и отмывании денег.

Финляндия расследует мошенничество с бронежилетами для ВСУ на миллионы евро: детали

Правоохранительные органы Финляндии начали расследование по факту поставки Вооруженным силам Украины некачественных бронежилетов. Это сопровождалось мошенничеством и отмыванием денег, сообщает УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Под подозрением оказалась финская компания, заключившая с Министерством обороны Украины контракт на поставку средств защиты на сумму около 5,7 млн евро. Фирма должна была отправить 10 тысяч бронежилетов, и партия из 5 000 была доставлена летом 2022 года.

По данным предварительного расследования установлено, что качество бронежилетов не соответствовало стандартам, прописанным в контракте. В конце 2023 года Украина обратилась с просьбой об оказании правовой помощи.

В настоящее время руководитель компании подозревается в совершении преступлений. Во время предварительного следствия два человека находились под стражей, еще один фигурант не получил подозрения.

Дело будет передано на рассмотрение прокуратуры летом, отмечают финские журналисты.

Напомним

Министерство обороны и Государственная таможенная служба Украины выявили факты незаконного ввоза авто, коммерческих товаров и оружия под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. Общая стоимость составляет более 548 млн гривен.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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