Фінляндія розслідує шахрайство з бронежилетами для ЗСУ на мільйони євро: деталі

Правоохоронні органи Фінляндії розпочали розслідування щодо постачання Збройним силам України неякісних бронежилетів. Це супроводжувалось шахрайством і відмиванням грошей, повідомляє УНН з посиланням на Yle.

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Під підозрою опинилась фінська компанія, яка уклала з Міністерством оборони України контракт на постачання засобів захисту на суму близько 5,7 млн євро. Фірма мала відправити 10 тисяч бронежилетів, і партію з 5 000 було доставлено влітку 2022 року.

За даними попереднього розслідування встановлено, що якість бронежилетів не відповідала стандартам, прописаним у контракті. Наприкінці 2023 року Україна звернулась з проханням про правову допомогу.

Наразі керівник компанії підозрюється у скоєнні злочинів. Під час попереднього слідства двоє людей перебували під вартою, ще один фігурант не отримав підозри.

Справу буде передано на розгляд прокуратури влітку, зазначають фінські журналісти.

Нагадаємо

Міністерство оборони і Державна митна служба України виявили факти незаконного ввезення авто, комерційних товарів та зброї під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Загальна вартість становить понад 548 млн гривень.