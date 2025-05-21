Авто, зброя, бронежилети: в Україну завезли контрабанди у якості гуманітарки на пів мільярда
Київ • УНН
Держмитслужба та Міноборони виявили факти незаконного ввезення авто, комерційних товарів та зброї під виглядом гумдопомоги для ЗСУ. Вартість порушень становить понад 548 млн грн.
Під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ в Україну масово завозили автомобілі, комерційні товари, амуніцію та навіть зброю, яка так і не потрапила до військових. Загальна вартість виявлених порушень становить понад 548 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну митну службу України в Telegram.
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Держмитслужба спільно з Міноборони виявили численні факти незаконного ввезення в Україну авто і комерційних товарів.
Викрили, зокрема, цілу схему продажу через інтернет-платформу транспортних засобів, ввезених релігійною організацією в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ. За цією схемою в Україну завезли майже 440 авто, прикриваючись благодійністю. При цьому потенційні митні платежі склали б понад 60 млн гривень.
Також, повідомляється, що було виявлено керівника благодійної організації, який на підставі дозволів, виданих Національною поліцією України, здійснював ввезення в Україну в якості гуманітарної допомоги нарізної мисливської зброї та набоїв до неї для ЗСУ. Та аудит встановив факти недекларування запчастин до зброї, оптичних прицілів, глушників та 9 тис. набоїв, а також недоставляння окремих одиниць зброї до військових частин.
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Виявили і факт ввезення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги шоломів та бронежилетів на суму близько 100 млн грн на підставі підроблених сертифікатів кінцевого споживача. Втім, до ЗСУ ці товари так і не передали.
Загалом з початку дії воєнного стану в Україні митниці склали вже 1339 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарної допомоги. У 708 випадках отримувачами були військові частини - йдеться у повідомленні.
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Загальна вартість викритих правопорушень склала 548,2 млн грн. За рішеннями судів накладено штрафи та застосовано конфіскацію на суму 325 млн грн, підсумували у пресслужбі Держмитниці.
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В Одеській області затримали двох осіб, серед яких військовий, які намагалися продати два броньовані мікроавтобуси, завезені як гуманітарну допомогу.