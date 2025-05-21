Авто, зброя, бронежилети: в Україну завезли контрабанди у якості гуманітарки на пів мільярда

Під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ в Україну масово завозили автомобілі, комерційні товари, амуніцію та навіть зброю, яка так і не потрапила до військових. Загальна вартість виявлених порушень становить понад 548 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну митну службу України в Telegram.

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Держмитслужба спільно з Міноборони виявили численні факти незаконного ввезення в Україну авто і комерційних товарів.

Викрили, зокрема, цілу схему продажу через інтернет-платформу транспортних засобів, ввезених релігійною організацією в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ. За цією схемою в Україну завезли майже 440 авто, прикриваючись благодійністю. При цьому потенційні митні платежі склали б понад 60 млн гривень.

Також, повідомляється, що було виявлено керівника благодійної організації, який на підставі дозволів, виданих Національною поліцією України, здійснював ввезення в Україну в якості гуманітарної допомоги нарізної мисливської зброї та набоїв до неї для ЗСУ. Та аудит встановив факти недекларування запчастин до зброї, оптичних прицілів, глушників та 9 тис. набоїв, а також недоставляння окремих одиниць зброї до військових частин.

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Виявили і факт ввезення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги шоломів та бронежилетів на суму близько 100 млн грн на підставі підроблених сертифікатів кінцевого споживача. Втім, до ЗСУ ці товари так і не передали.

Загалом з початку дії воєнного стану в Україні митниці склали вже 1339 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарної допомоги. У 708 випадках отримувачами були військові частини - йдеться у повідомленні.

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Загальна вартість викритих правопорушень склала 548,2 млн грн. За рішеннями судів накладено штрафи та застосовано конфіскацію на суму 325 млн грн, підсумували у пресслужбі Держмитниці.

Нагадаємо

В Одеській області затримали двох осіб, серед яких військовий, які намагалися продати два броньовані мікроавтобуси, завезені як гуманітарну допомогу.