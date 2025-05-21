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Авто, оружие, бронежилеты: в Украину завезли контрабанды в качестве гуманитарки на полмиллиарда

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Гостаможслужба и Минобороны выявили факты незаконного ввоза авто, коммерческих товаров и оружия под видом гумпомощи для ВСУ. Стоимость нарушений составляет более 548 млн грн.

Авто, оружие, бронежилеты: в Украину завезли контрабанды в качестве гуманитарки на полмиллиарда

Под прикрытием гуманитарной помощи для ВСУ в Украину массово завозили автомобили, коммерческие товары, амуницию и даже оружие, которое так и не попало к военным. Общая стоимость выявленных нарушений составляет более 548 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.

Детали

Гостаможслужба совместно с Минобороны выявили многочисленные факты незаконного ввоза в Украину авто и коммерческих товаров.

Разоблачили, в частности, целую схему продажи через интернет-платформу транспортных средств, ввезенных религиозной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. По этой схеме в Украину завезли почти 440 авто, прикрываясь благотворительностью. При этом потенциальные таможенные платежи составили бы более 60 млн гривен.

Также, сообщается, что был выявлен руководитель благотворительной организации, который на основании разрешений, выданных Национальной полицией Украины, осуществлял ввоз в Украину в качестве гуманитарной помощи нарезного охотничьего оружия и патронов к нему для ВСУ. И аудит установил факты недекларирования запчастей к оружию, оптических прицелов, глушителей и 9 тыс. патронов, а также недоставку отдельных единиц оружия в воинские части.

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Выявили и факт ввоза в Украину под видом гуманитарной помощи шлемов и бронежилетов на сумму около 100 млн грн на основании поддельных сертификатов конечного потребителя. Впрочем, в ВСУ эти товары так и не передали.

Всего с начала действия военного положения в Украине таможни составили уже 1339 протоколов о нарушении таможенных правил по гуманитарной помощи. В 708 случаях получателями были воинские части - говорится в сообщении.

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Общая стоимость разоблаченных правонарушений составила 548,2 млн грн. По решениям судов наложены штрафы и применена конфискация на сумму 325 млн грн, подытожили в пресс-службе Гостаможни.

Напомним

В Одесской области задержали двух человек, среди которых военный, которые пытались продать два бронированных микроавтобуса, завезенные в качестве гуманитарной помощи.

Алина Волянская

Алина Волянская

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