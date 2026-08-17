Фильмы о «Братьях Гадюкиных», Харлан и Горской: определили победителей «Тысячовесны»

Игровые фильмы о фехтовальщице Ольге Харлан, музыканте и фронтмене рок-группы "Братья Гадюкины" Сергее Кузьминском, художнице Алле Горской, хореографе Павле Вирском, режиссёре Юрии Ильенко, а также рождественская комедия "Вертеп в дом" вошли в список победителей государственной программы поддержки украинской культуры "Тысячевесна-2026". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры Украины.

Известно, что по итогам финального питчинга к победе рекомендовали 546 проектов, среди которых — и упомянутые выше ленты.

Детали

Финальная презентация "Тысячевесны" состоялась в Ивано-Франковске и длилась пять дней. Всего участники презентовали 1215 проектов и потратили на их защиту 320 часов.

По результатам отбора к победе рекомендовали 546 проектов по шести направлениям:

77 — в сфере визуального искусства;

133 — перформативного искусства;

144 — современной музыки;

70 документальных фильмов и сериалов;

92 игровых фильма и сериала;

30 анимационных проектов и контента для детской аудитории.

Среди рекомендованных к победе игровых проектов — фильм "Фехтовальщица. Главный поединок", посвящённый олимпийской чемпионке Ольге Харлан. Лента должна рассказать о её спортивном и жизненном пути — от первых шагов в фехтовании до выступления на Олимпийских играх в Париже. Одним из ключевых эпизодов должна стать история отказа украинской спортсменки пожать руку российской сопернице.

Ещё один проект — "Алла Горская" — расскажет о жизни украинской художницы-шестидесятницы, общественной деятельницы и участницы правозащитного движения Аллы Горской.

Фильм "Вирский" посвящён украинскому хореографу Павлу Вирскому. По замыслу авторов, лента расскажет о создании украинского ансамбля танца в условиях сталинских репрессий и Второй мировой войны, противостоянии советской цензуре и борьбе за сохранение украинской идентичности.

В перечень также попал проект "Золотой лев на Ивана Купала" о режиссёре Юрии Ильенко. События картины будут разворачиваться в 1960-х годах, когда советская цензура запрещала его работы, а режиссёр пытался вывести украинское поэтическое кино за пределы СССР.

Проект "Всё чётко!" расскажет историю Сергея Кузьминского — фронтмена культовой украинской группы "Братья Гадюкины". Через его биографию авторы планируют показать становление украинской контркультуры и поиск личной свободы.

Среди победителей также оказалась рождественская комедия "Вертеп в дом". В центре сюжета — мелкие аферисты, которые выдают себя за участников вертепа, чтобы попадать в состоятельные дома. Знакомство с украинскими рождественскими традициями и людьми постепенно меняет героев.

Контекст

"Тысячевесна" — государственная инициатива поддержки украинской культуры, учреждённая по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. На её реализацию предусмотрено до 4 млрд грн.

Всего организаторы получили 2634 заявки. К оцениванию привлекли более 180 украинских и иностранных экспертов. Проекты оценивали, в частности, по качеству и креативности идеи, реалистичности реализации, профессионализму команды, обоснованности бюджета, международному потенциалу и доле софинансирования.

Более 20% участников программы стали дебютантами.

Отдельно продолжается определение результатов по направлению "Аудиовизуальные шоу и видеоролики для социальных сетей". Для него второй этап конкурса является финальным, а результаты должны обнародовать дополнительно.

В Министерстве культуры также заявили о планах продолжить "Тысячевесну" в 2027 году и расширить программу новыми направлениями — видеоиграми и книгами.

Напомним

В июне 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил об историческом интересе к программе "Тысячевесна". На конкурс подали более 2600 заявок, а проекты оценивали более 150 экспертов.