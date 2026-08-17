Фільми про "Братів Гадюкіних", Харлан і Горську: визначили переможців у "Тисячовесні"

Ігрові фільми про фехтувальницю Ольгу Харлан, музиканта і фронтмена рок-гурту "Брати Гадюкіни" Сергія Кузьмінського, художницю Аллу Горську, хореографа Павла Вірського, режисера Юрія Іллєнка, а також різдвяна комедія "Вертеп в хату" увійшли до списку переможців державної програми підтримки української культури "Тисячовесна-2026". Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство культури України.

Відомо, що за підсумками фінального пітчингу до перемоги рекомендували 546 проєктів, серед яких — і згадані вище стрічки.

Деталі

Фінальний презентація "Тисячовесни" відбулася в Івано-Франківську та тривала п'ять днів. Загалом учасники презентували 1215 проєктів й витратили на їх захист 320 годин.

За результатами відбору до перемоги рекомендували 546 проєктів у шести напрямах:

77 — у сфері візуального мистецтва;

133 — перформативного мистецтва;

144 — сучасної музики;

70 документальних фільмів і серіалів;

92 ігрових фільми та серіали;

30 анімаційних проєктів і контент для дитячої аудиторії.

Серед рекомендованих до перемоги ігрових проєктів — фільм "Фехтувальниця. Головний поєдинок", присвячений олімпійській чемпіонці Ользі Харлан. Стрічка має розповісти про її спортивний та життєвий шлях — від перших кроків у фехтуванні до виступу на Олімпійських іграх у Парижі. Одним із ключових епізодів має стати історія відмови української спортсменки потиснути руку російській суперниці.

Ще один проєкт — "Алла Горська" — розповідатиме про життя української художниці-шістдесятниці, громадської діячки та учасниці правозахисного руху Алли Горської.

Фільм "Вірський" присвячений українському хореографу Павлу Вірському. За задумом авторів, стрічка розповідатиме про створення українського ансамблю танцю в умовах сталінських репресій та Другої світової війни, протистояння радянській цензурі й боротьбу за збереження української ідентичності.

До переліку також потрапив проєкт "Золотий лев на Івана Купала" про режисера Юрія Іллєнка. Події картини розгортатимуться у 1960-х роках, коли радянська цензура забороняла його роботи, а режисер намагався вивести українське поетичне кіно за межі СРСР.

Проєкт "Всьо чотко!" розповідатиме історію Сергія Кузьмінського — фронтмена культового українського гурту "Брати Гадюкіни". Через його біографію автори планують показати становлення української контркультури та пошук особистої свободи.

Серед переможців також опинилася різдвяна комедія "Вертеп в хату". У центрі сюжету — дрібні аферисти, які видають себе за учасників вертепу, щоб потрапляти до заможних будинків. Знайомство з українськими різдвяними традиціями та людьми поступово змінює героїв.

Контекст

"Тисячовесна" — державна ініціатива підтримки української культури, започаткована за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. На її реалізацію передбачено до 4 млрд грн.

Загалом організатори отримали 2634 заявки. До оцінювання залучили понад 180 українських та іноземних експертів. Проєкти оцінювали, зокрема, за якістю та креативністю ідеї, реалістичністю реалізації, професійністю команди, обґрунтованістю бюджету, міжнародним потенціалом і часткою співфінансування.

Понад 20% учасників програми стали дебютантами.

Окремо триває визначення результатів у напрямі "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж". Для нього другий етап конкурсу є фінальним, а результати мають оприлюднити додатково.

У Міністерстві культури також заявили про плани продовжити "Тисячовесну" у 2027 році та розширити програму новими напрямами — відеоіграми та книгами.

Нагадаємо

У червні 2026 року Президент України Володимир Зеленський заявив про історичний інтерес до програми "Тисячовесна". На конкурс подали понад 2600 заявок, а оцінювали проєкти понад 150 експертів.