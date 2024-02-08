ФГВФЛ распродает имущество банка "Конкорд", несмотря на отсутствие такой необходимости.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил очередной аукцион по продаже имущества банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, хотя был прибыльным и на его счетах до сих пор достаточно средств для выплаты всех обязательств, передает УНН.

"На этой неделе (05-09 февраля) в системе Прозорро.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 712,4 млн грн", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

В то же время на сайте системы Прозорро.Продажи указано, что ФГВФЛ продает жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями в Днепропетровской области, который принадлежит банку "Конкорд". Его начальная стоимость 135 тыс. грн.

Кроме того, ФГВФЛ также продает компьютерное оборудование и принадлежности банка за почти 308 тыс. грн, Мебель, бытовую технику и средства для чистки за почти 734 тыс. грн.

В то же время ФГВФЛ выставил на продажу права требования по договорам финансового лизинга, заключенные "Конкордом" с физическими лицами за почти 779 тыс. грн и права требования по кредитному договору, заключенному с физическим лицом, и дебиторская задолженность по договору за почти 635 тыс. грн.

Стоит отметить, что это не первый аукцион по продаже имущества банка "Конкорд". До этого ФГВФЛ продал бронированный инкассаторский автомобиль, несмотря на то, что акционеры банка просили передать его военным, а его стоимость вычесть из выплат, предусмотренных акционерам.

Тогда же член парламентского комитета - председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Федор Вениславский уверял УНН в том, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит ситуацию, которая возникла с бронированным инкассаторским автомобилем, принадлежащим "Конкорду". В частности, по его словам, депутаты должны были рассмотреть возможность передачи такого имущества сразу ВСУ вместо его продажи Фондом гарантирования вкладов физических лиц с аукциона.

Несмотря на то, что бронированные авто нужны на фронте, ФГВФЛ все же решил продать инкассаторский автомобиль. А в ответе на запрос УНН отметил, что видеообращения военных и акционеров им не достаточно, а потому действует в рамках действующего законодательства.

В своем ответе Фонд сослался на закон, который предусматривает обязательную продажу активов неплатежеспособных банков для того, чтобы появились средства, чтобы рассчитаться с их вкладчиками.

Еще в декабре прошлого года соучредитель банка Елена Соседка сообщила, что денежные выплаты начали получать кредиторы из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд". Она напомнила, что 11 декабря было принято решение о частичном удовлетворении требований 72 кредиторов на сумму 57 миллионов гривен.

В ФГВФЛ сообщили, что на данный момент удовлетворено 100% требований 1-8 очередей на сумму около 1,4 млрд грн. По данным отчетности по состоянию на начало процедуры ликвидации, ликвидных активов банка было около 2,3 млрд грн, то есть. в управлении фонда сейчас находится около 900 млн грн. При этом выплата 9-й очереди остановлена, а активы продаются.

На момент начала процесса ликвидации "Конкорд" был успешным, прибыльным банком, а потому неудивительно, что свои средства получили сразу почти все вкладчики и кредиторы банка. Кроме того, средств банка, которые сейчас остаются в распоряжении Фонда, более чем достаточно для погашения остальных задолженностей. Поэтому возникает вопрос, зачем ФГВФЛ распродает имущество банка, и будут ли они использованы по назначению?

В то же время юристы, опрошенные УНН, утверждают, что владельцам ликвидируемых банков, которые имеют достаточно средств для расчетов по обязательствам, необходимо предоставить право распоряжаться их имуществом.

"На мой взгляд, акционеры, как одни из владельцев банка, должны иметь определенные права в процессе ликвидации их актива. Однако, эти права должны быть четко ограничены и регулируются в соответствии с законодательством Украины и стандартами Европейского Союза, чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и соблюдение принципов прозрачности и справедливости", - сказал адвокат адвокатского объединения "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Он отметил, что при ликвидации банка, который не является банкротом, важно сохранить порядок удовлетворения требований кредиторов, который определен в законодательстве.

"Акционеры имеют право распоряжаться имуществом банка только после полного удовлетворения требований кредиторов, что является ключевым принципом банковской ликвидации", - добавил адвокат.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает, что в случае, если на счетах ликвидируемого банка достаточно средств, то ФГВФЛ не обязан продавать его имущество. Наоборот, такие действия обременяют Фонд.

"Ну, с этим надо точно разбираться. Я не представляю, зачем ФГВФЛ оставлять обязанность в дальнейшем реализовывать имущество, после того, как произошли все расчеты по задолженности банка. Как по мне, это лишняя функция, которая обременяет ФГВФЛ, и здесь точно надо вычитать законодательство и вносить изменения, конечно. Это было бы правильно", - сказала Южанина.

Все опрошенные УНН эксперты отмечают, что Национальный банк Украины не должен ликвидировать прибыльные банки. Однако, если уж так произошло, то владельцы должны получить свое имущество после удовлетворения всех требований кредиторов, а также возмещение убытков за такое незаконное решение.

В то же время они сходятся во мнении, что украинское законодательство не дружественно к инвесторам и собственникам банков, и они не защищены от произвола властей.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. В частности, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным. Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.