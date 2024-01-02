Комітет Ради з нацбезпеки й оборони на прикладі ситуації з інкасаторським авто банку "Конкорд" розгляне можливість передачі аналогічного майна відразу ЗСУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на найближчому засіданні розгляне ситуацію, яка виникла з броньованим інкасаторським автомобілем, що належить ліквідованому банку "Конкорд". Депутати розглянуть можливість передачі такого майна одразу ЗСУ замість його продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з аукціону. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив член парламентського комітету - голова підкомітету з державної безпеки та оборони Федір Веніславський.

Щодо конкретно цього випадку - я безперечно підтримую передачу. Якщо є така можливість і така пропозиція - то сумніві немає, головне ж, щоб боргів перед вкладниками не було - сказав Веніславський.

Після уточнення про те, що банк "Конкорд" розрахувався по всім заборгованостям він зазначив: "То які запитання? Звісно треба передавати, 100%. У нас найближчими днями буде комітет, дякую вам за інформацію, ми її теж розглянемо і взагалі запропонуємо, щоб такі випадки були виключенням і одразу йшли до складу ЗСУ".

Веніславський нагадав, що на початку війни військовим навпаки намагалися передати якомога більше інкасаторських броньованих автомобілів.

"Я двома руками за те, щоб передавати засоби, які захищають наших військових до складу ЗСУ чи інших підрозділів, тут сумнівів немає. Хочу сказати, що в перші дні війни ми з нашими колегами в тому числі з комітетом податковим, фінансовим намагалися, щоб максимальна кількість таких броньованих авто, інкасаторських, потрапила до наших військ", - зазначив Веніславський.

Додамо

Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка звернулася до Фонду гарантування вкладів фізосіб з тим, аби вони не проводили аукціон з продажу броньованого інкасаторського авто банку, а передали це авто військовим.

Військові 204 Окремого батальйону територіальної оборони Києва, який нині знаходиться на передовій, закликають Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухатися до пропозиції акціонерів банку "Конкорд" й передати армії виставлений на продаж бронеавтомобіль.

Банк "Конкорд" перебуває в управлінні ФГВФО з моменту оголошення рішення НБУ про ліквідацію банку. Наразі, за інформацією Фонду, уже тривають виплати вимог 9-ї черги кредиторів (акціонери та пов’язані з банком особи) – це остання черга. На момент початку процедури ліквідації банк був прибутковим, і для проведення усіх виплат немає потреби в продажі активів. Однак, ФГВФО вирішив провести аукціон з продажу інкасаторського авто банку.

На офіційному сайті Фонду гарантування розміщена інформація про проведення 3 січня 2024 року торгів з продажу вантажного малотонажного фургону - В Volkswagen Transporter, (спеціалізований з панцерованим захистом ПХСА-3, рік випуску – 2013 року). До авто також додаються шини, розвантажувальні жилети та захисні плити до них, що належать банку "Конкорд".

"Ми звертаємося до Фонду з тим, щоб і це авто було передане військовим, адже завдяки броні такі машини здатні виконувати операції, пов’язані з під’їздом безпосередньо "на нуль". Благодійність, для нашої команди, є нормою життя. Ми розраховуємо, що Фонд дослухається до нашого прохання і врахує потреби військових", - написала Олена Сосєдка. Вона також додала, що акціонери банку готові на зменшення належних їм виплат на суму вартості авто.