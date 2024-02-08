ФГВФО розпродує майно банку "Конкорд", попри відсутність такої необхідності

ukenru
19:41 • 37720 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87660 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111737 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113881 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228100 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155203 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145795 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132240 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121647 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112837 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124309 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130112 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134385 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110120 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51892 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228095 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384439 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439847 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448282 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357750 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111733 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130112 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124309 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98312 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107635 перегляди
Актуальне
ФГВФО розпродує майно банку "Конкорд", попри відсутність такої необхідності

ФГВФО розпродує майно банку "Конкорд", попри відсутність такої необхідності

Київ • УНН

 • 360152 перегляди

ФГВФО розпродує майно банку "Конкорд", попри відсутність такої необхідності

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив черговий аукціон із продажу майна банку "Конкорд", який знаходиться в процесі ліквідації, хоча був прибутковим і на його рахунках досі достатньо коштів для виплати всіх зобовʼязань, передає УНН.

"Цього тижня (05-09 лютого) у системі Прозорро.Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 712,4 млн грн", - ідеться у повідомленні ФГВФО.

Водночас на сайті системи Прозорро.Продажі вказано, що ФГВФО продає житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами у Дніпропетровській області, який належить банку "Конкорд". Його початкова вартість 135 тис. грн.

Окрім того, ФГВФО також продає комп’ютерне обладнання та приладдя банку за майже 308 тис. грн, Меблі, побутову техніку та засоби для чищення за майже 734 тис. грн.

Водночас ФГВФО виставив на продаж права вимоги за договорами фінансового лізингу, що укладені "Конкордом" з фізичними особами за майже 779 тис. грн та права вимоги за кредитним договором, що укладений з фізичною особою, та дебіторська заборгованість за договором за майже 635 тис. грн.

Варто зазначити, що це не перший аукціон із продажу майна банку "Конкорд". До цього ФГВФО продав броньований інкасаторський автомобіль, попри те, що акціонери банку просили передати його військовим, а його вартість вирахувати із виплат, які передбачені акціонерам.

Тоді ж член парламентського комітету - голова підкомітету з державної безпеки та оборони Федір Веніславський запевняв УНН у тому, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне ситуацію, яка виникла з броньованим інкасаторським автомобілем, що належить "Конкорду". Зокрема, за його словами, депутати мали розглянути можливість передачі такого майна одразу ЗСУ замість його продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з аукціону.

Попри те, що броньовані авто потрібні на фронті, ФГВФО все ж вирішив продати інкасаторський автомобіль. А у відповіді на запит УНН зазначив, що відеозвернення військових і акціонерів їм не достатньо, а тому діє в межах чинного законодавства.

У своїй відповіді Фонд послався на закон, який передбачає обов’язковий продаж активів неплатоспроможних банків для того, аби з’явилися кошти, щоб розрахуватися з їхніми вкладниками.

Ще у грудні минулого року співзасновниця банку Олена Сосєдка повідомила, що грошові виплати почали отримувати кредитори з 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд". Вона нагадала, що 11 грудня було ухвалено рішення про часткове задоволення вимог 72 кредиторів на суму 57 мільйонів гривень.

У ФГВФО повідомили, що наразі задоволено 100% вимог 1-8 черг на суму близько 1,4 млрд грн. За даними звітності станом на початок процедури ліквідації, ліквідних активів банку було близько 2,3 млрд грн, тобто. в управлінні фонду зараз перебуває близько 900 млн грн. При цьому виплата 9-тій черзі зупинена, а активи продаються.

На момент початку процесу ліквідації "Конкорд" був успішним, прибутковим банком, а тому не дивно, що свої кошти отримали відразу майже всі вкладники та кредитори банку. Окрім того, коштів банку, які наразі залишаються у розпорядженні Фонду, більш ніж достатньо для погашення решти заборгованостей. А тому виникає запитання, навіщо ФГВФО розпродує майно банку, і чи будуть вони використані за призначенням?

Водночас юристи, опитані УНН, стверджують, що власникам банків, що ліквідуються, і мають достатньо коштів для розрахунків за зобовʼязаннями, необхідно надати право розпоряджатися їхнім майном.

"На мій погляд, акціонери, як одні із власників банку, повинні мати певні права у процесі ліквідації їхнього активу. Проте, ці права мають бути чітко обмежені та регульовані відповідно до законодавства України та стандартів Європейського Союзу, щоб забезпечити захист інтересів усіх кредиторів та дотримання принципів прозорості та справедливості", - сказав адвокат адвокатського об’єднання "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко.

Він наголосив, що під час ліквідації банку, який не є банкрутом, важливо зберегти порядок задоволення вимог кредиторів, який визначений у законодавстві.

"Акціонери мають право розпоряджатися майном банку лише після повного задоволення вимог кредиторів, що є ключовим принципом банківської ліквідації", – додав адвокат.

Член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна вважає, що у разі, якщо на рахунках банку, що ліквідується, достатньо коштів, то ФГВФО не зобовʼязаний продавати його майно. Навпаки, такі дії обтяжують Фонд.

"Ну, з цим треба точно розбиратися. Я не уявляю, навіщо ФГВФО залишати обов’язок в подальшому реалізовувати майно, після того, як відбулися всі розрахунки по заборгованості банку. Тобто, навіщо? Як на мене, це зайва функція, яка обтяжує ФГВФО, і тут точно треба вичитати законодавство і вносити зміни, звісно. Це було б правильно", - сказала Южаніна.

Усі опитані УНН експерти наголошують, що Національний банк України не повинен ліквідовувати прибуткові банки. Проте, якщо вже так сталося, то власники повинні отримати своє майно після задоволення усіх вимог кредиторів, а також відшкодування збитків за таке незаконне рішення.

Водночас вони сходяться на думці, що українське законодавство не дружнє до інвесторів та власників банків, і вони не захищені від свавілля влади.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. Окрім того, в Україні не врегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікації
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
dniproДніпро
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74