ФГВФО розпродує майно банку "Конкорд", попри відсутність такої необхідності

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив черговий аукціон із продажу майна банку "Конкорд", який знаходиться в процесі ліквідації, хоча був прибутковим і на його рахунках досі достатньо коштів для виплати всіх зобовʼязань, передає УНН.

"Цього тижня (05-09 лютого) у системі Прозорро.Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 712,4 млн грн", - ідеться у повідомленні ФГВФО.

Водночас на сайті системи Прозорро.Продажі вказано, що ФГВФО продає житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами у Дніпропетровській області, який належить банку "Конкорд". Його початкова вартість 135 тис. грн.

Окрім того, ФГВФО також продає комп’ютерне обладнання та приладдя банку за майже 308 тис. грн, Меблі, побутову техніку та засоби для чищення за майже 734 тис. грн.

Водночас ФГВФО виставив на продаж права вимоги за договорами фінансового лізингу, що укладені "Конкордом" з фізичними особами за майже 779 тис. грн та права вимоги за кредитним договором, що укладений з фізичною особою, та дебіторська заборгованість за договором за майже 635 тис. грн.

Варто зазначити, що це не перший аукціон із продажу майна банку "Конкорд". До цього ФГВФО продав броньований інкасаторський автомобіль, попри те, що акціонери банку просили передати його військовим, а його вартість вирахувати із виплат, які передбачені акціонерам.

Тоді ж член парламентського комітету - голова підкомітету з державної безпеки та оборони Федір Веніславський запевняв УНН у тому, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне ситуацію, яка виникла з броньованим інкасаторським автомобілем, що належить "Конкорду". Зокрема, за його словами, депутати мали розглянути можливість передачі такого майна одразу ЗСУ замість його продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з аукціону.

Попри те, що броньовані авто потрібні на фронті, ФГВФО все ж вирішив продати інкасаторський автомобіль. А у відповіді на запит УНН зазначив, що відеозвернення військових і акціонерів їм не достатньо, а тому діє в межах чинного законодавства.

У своїй відповіді Фонд послався на закон, який передбачає обов’язковий продаж активів неплатоспроможних банків для того, аби з’явилися кошти, щоб розрахуватися з їхніми вкладниками.

Ще у грудні минулого року співзасновниця банку Олена Сосєдка повідомила, що грошові виплати почали отримувати кредитори з 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд". Вона нагадала, що 11 грудня було ухвалено рішення про часткове задоволення вимог 72 кредиторів на суму 57 мільйонів гривень.

У ФГВФО повідомили, що наразі задоволено 100% вимог 1-8 черг на суму близько 1,4 млрд грн. За даними звітності станом на початок процедури ліквідації, ліквідних активів банку було близько 2,3 млрд грн, тобто. в управлінні фонду зараз перебуває близько 900 млн грн. При цьому виплата 9-тій черзі зупинена, а активи продаються.

На момент початку процесу ліквідації "Конкорд" був успішним, прибутковим банком, а тому не дивно, що свої кошти отримали відразу майже всі вкладники та кредитори банку. Окрім того, коштів банку, які наразі залишаються у розпорядженні Фонду, більш ніж достатньо для погашення решти заборгованостей. А тому виникає запитання, навіщо ФГВФО розпродує майно банку, і чи будуть вони використані за призначенням?

Водночас юристи, опитані УНН, стверджують, що власникам банків, що ліквідуються, і мають достатньо коштів для розрахунків за зобовʼязаннями, необхідно надати право розпоряджатися їхнім майном.

"На мій погляд, акціонери, як одні із власників банку, повинні мати певні права у процесі ліквідації їхнього активу. Проте, ці права мають бути чітко обмежені та регульовані відповідно до законодавства України та стандартів Європейського Союзу, щоб забезпечити захист інтересів усіх кредиторів та дотримання принципів прозорості та справедливості", - сказав адвокат адвокатського об’єднання "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко.

Він наголосив, що під час ліквідації банку, який не є банкрутом, важливо зберегти порядок задоволення вимог кредиторів, який визначений у законодавстві.

"Акціонери мають право розпоряджатися майном банку лише після повного задоволення вимог кредиторів, що є ключовим принципом банківської ліквідації", – додав адвокат.

Член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна вважає, що у разі, якщо на рахунках банку, що ліквідується, достатньо коштів, то ФГВФО не зобовʼязаний продавати його майно. Навпаки, такі дії обтяжують Фонд.

"Ну, з цим треба точно розбиратися. Я не уявляю, навіщо ФГВФО залишати обов’язок в подальшому реалізовувати майно, після того, як відбулися всі розрахунки по заборгованості банку. Тобто, навіщо? Як на мене, це зайва функція, яка обтяжує ФГВФО, і тут точно треба вичитати законодавство і вносити зміни, звісно. Це було б правильно", - сказала Южаніна.

Усі опитані УНН експерти наголошують, що Національний банк України не повинен ліквідовувати прибуткові банки. Проте, якщо вже так сталося, то власники повинні отримати своє майно після задоволення усіх вимог кредиторів, а також відшкодування збитків за таке незаконне рішення.

Водночас вони сходяться на думці, що українське законодавство не дружнє до інвесторів та власників банків, і вони не захищені від свавілля влади.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. Окрім того, в Україні не врегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.