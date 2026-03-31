"Европейские министры должны действовать в интересах ЕС" – Каллас раскритиковала контакты Венгрии с рф
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС призвала министров работать на Европу, а не на россию. Сийярто обсуждал с Лавровым снятие санкций с родственницы олигарха Усманова.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отреагировала на информацию о разговоре министра иностранных дел Венгрии с российским коллегой, заявив, что европейские политики должны действовать в интересах Евросоюза, а не России. Об этом она сказала во время брифинга, передает УНН.
Детали
По словам Каллас, в нынешних условиях полномасштабной войны России против Украины подобные контакты вызывают вопросы относительно единства позиции ЕС и соблюдения санкционной политики.
Европейские министры должны работать на Европу, а не на Россию
Ранее в сети появилась запись телефонного разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время разговора, по обнародованной информации, стороны обсуждали возможность исключения из санкционного списка сестры российского олигарха Алишера Усманова.
В частности, венгерский министр, как утверждается, выразил готовность посодействовать в решении этого вопроса.
На фоне этого в ЕС усиливается дискуссия относительно соблюдения санкций и согласованности внешней политики государств-членов, особенно в условиях продолжающейся войны и необходимости сохранения единства блока.
