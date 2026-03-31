"Європейські міністри мають діяти в інтересах ЄС" – Каллас розкритикувала контакти Угорщини з рф

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відреагувала на інформацію про розмову міністра закордонних справ Угорщини з російським колегою, заявивши, що європейські політики мають діяти в інтересах Євросоюзу, а не росії. Про це вона сказала під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами Каллас, у нинішніх умовах повномасштабної війни росії проти України подібні контакти викликають питання щодо єдності позиції ЄС та дотримання санкційної політики.

Європейські міністри мають працювати на Європу, а не на росію – наголосила вона.

Раніше в мережі з’явився запис телефонної розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим. Під час розмови, за оприлюдненою інформацією, сторони обговорювали можливість виключення із санкційного списку сестри російського олігарха алішера усманова.

Зокрема, угорський міністр, як стверджується, висловив готовність посприяти у вирішенні цього питання.

На тлі цього в ЄС посилюється дискусія щодо дотримання санкцій та узгодженості зовнішньої політики держав-членів, особливо в умовах триваючої війни та необхідності збереження єдності блоку.

