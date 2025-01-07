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Этот год должен быть результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС - Зеленский

Этот год должен быть результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 2545 просмотра

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Президент провел совещание по переговорному процессу с ЕС и ожидает результативного года для вступления. Украина планирует открыть все переговорные кластеры с ЕС до 2025 года.

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно работы украинской стороны с Евросоюзом - относительно переговорного процесса. Этот год должен быть результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Об этом заявил Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Сегодня много совещаний. Министерство обороны и Генштаб - все пакеты, которые доступны, а также наши потребности. Предметно мы готовимся к «Рамштайн». Доклад Службы внешней разведки - много вопросов, наши перспективы,

- сказал Зеленский.

Также по его словам, сегодня были обсуждены некоторые детали работы с Евросоюзом - относительно переговорного процесса.

Были спикер Верховной Рады, чиновники, команда Офиса. Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах о вступлении Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит - безопасности всей нашей Европы. В этом году в ЕС председательство сначала Польши, второе полугодие - председательство Дании. Наши очень ответственные партнеры. С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги,

- отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что у Украины есть амбициозная цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 году.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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