Этот год должен быть результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС - Зеленский
Киев • УНН
Президент провел совещание по переговорному процессу с ЕС и ожидает результативного года для вступления. Украина планирует открыть все переговорные кластеры с ЕС до 2025 года.
Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно работы украинской стороны с Евросоюзом - относительно переговорного процесса. Этот год должен быть результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Об этом заявил Зеленский в видеообращении, передает УНН.
Сегодня много совещаний. Министерство обороны и Генштаб - все пакеты, которые доступны, а также наши потребности. Предметно мы готовимся к «Рамштайн». Доклад Службы внешней разведки - много вопросов, наши перспективы,
Также по его словам, сегодня были обсуждены некоторые детали работы с Евросоюзом - относительно переговорного процесса.
Были спикер Верховной Рады, чиновники, команда Офиса. Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах о вступлении Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит - безопасности всей нашей Европы. В этом году в ЕС председательство сначала Польши, второе полугодие - председательство Дании. Наши очень ответственные партнеры. С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги,
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Зеленский заявлял, что у Украины есть амбициозная цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 году.