Этот год должен быть результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно работы украинской стороны с Евросоюзом - относительно переговорного процесса. Этот год должен быть результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Об этом заявил Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Сегодня много совещаний. Министерство обороны и Генштаб - все пакеты, которые доступны, а также наши потребности. Предметно мы готовимся к «Рамштайн». Доклад Службы внешней разведки - много вопросов, наши перспективы,

Также по его словам, сегодня были обсуждены некоторые детали работы с Евросоюзом - относительно переговорного процесса.

Были спикер Верховной Рады, чиновники, команда Офиса. Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах о вступлении Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит - безопасности всей нашей Европы. В этом году в ЕС председательство сначала Польши, второе полугодие - председательство Дании. Наши очень ответственные партнеры. С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги,