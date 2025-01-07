Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду стосовно роботи української сторони з Євросоюзом – щодо переговорного процесу. Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС. Про це заявив Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Сьогодні багато нарад. Міністерство оборони та Генштаб – усі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємося до "Рамштайну". Доповідь Служби зовнішньої розвідки – багато питань, наші перспективи,

Також за його словами, сьогодні було обговорено деякі деталі роботи з Євросоюзом – щодо переговорного процесу.

Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда Офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже – безпеці всієї нашої Європи. Цьогоріч у ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя – головування Данії. Наші дуже відповідальні партнери. З українського боку ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки,