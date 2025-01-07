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Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС - Зеленський

Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС - Зеленський

Київ • УНН

 • 21511 перегляди

Президент провів нараду щодо переговорного процесу з ЄС та очікує результативного року для вступу. Україна планує відкрити всі переговорні кластери з ЄС до 2025 року.

Президент Володимир Зеленський провів нараду стосовно роботи української сторони з Євросоюзом – щодо переговорного процесу. Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС. Про це заявив Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Сьогодні багато нарад. Міністерство оборони та Генштаб – усі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємося до "Рамштайну". Доповідь Служби зовнішньої розвідки – багато питань, наші перспективи,

- сказав Зеленський.

Також за його словами, сьогодні було обговорено деякі деталі роботи з Євросоюзом – щодо переговорного процесу.

Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда Офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже – безпеці всієї нашої Європи. Цьогоріч у ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя – головування Данії. Наші дуже відповідальні партнери. З українського боку ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки,

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що в України є амбітна мета відкрити всі переговорні кластери з ЄС у 2025 році.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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