Это «второй шанс» для них: командир «Артан Х» рассказал, как досрочно освобождённые попадают в подразделение
Киев • УНН
В «Артан Х» кандидатов из мест лишения свободы отбирают после собеседований, тестов и полиграфа. Около 90% мотивированы защищать Украину.
Каждый имеет право на ошибку, но всё равно может принести государству много пользы. Об этом рассказал командир спецподразделения ГУР "Артан Х" Андрей Мельник в интервью 24 Каналу о том, как досрочно освобождённые попадают в Силы обороны.
Детали
По словам военного, специальные группы людей постоянно ездят в места лишения свободы по Украине, где проводят собеседования и отбор желающих. После этого кандидаты проходят физические и психологические тесты, а также полиграф.
Если говорить о тех, кто присоединился последними, то подавляющее большинство — это телесные повреждения. Статья 115, то есть убийство, или кражи. На самом деле случаи разные, нельзя сказать, что чего-то больше или меньше
По словам командира, около 90% добровольцев мотивированы желанием воевать и защищать Украину.
Напомним
В августе в Дарницком районе Киева задержали 34-летнего военнослужащего за убийство товарища.