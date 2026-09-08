Это «второй шанс» для них: командир «Артан Х» рассказал, как досрочно освобождённые попадают в подразделение

Каждый имеет право на ошибку, но всё равно может принести государству много пользы. Об этом рассказал командир спецподразделения ГУР "Артан Х" Андрей Мельник в интервью 24 Каналу о том, как досрочно освобождённые попадают в Силы обороны.

Детали

По словам военного, специальные группы людей постоянно ездят в места лишения свободы по Украине, где проводят собеседования и отбор желающих. После этого кандидаты проходят физические и психологические тесты, а также полиграф.

Если говорить о тех, кто присоединился последними, то подавляющее большинство — это телесные повреждения. Статья 115, то есть убийство, или кражи. На самом деле случаи разные, нельзя сказать, что чего-то больше или меньше — отметил Мельник.

По словам командира, около 90% добровольцев мотивированы желанием воевать и защищать Украину.

Напомним

В августе в Дарницком районе Киева задержали 34-летнего военнослужащего за убийство товарища.