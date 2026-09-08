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Це "другий шанс" для них: командир "Артан Х" розповів, як достроково звільнені потрапляють до підрозділу

Київ • УНН

 • 682 перегляди

До "Артану Х" кандидатів із місць позбавлення волі відбирають після співбесід, тестів і поліграфа. Близько 90% мотивовані захищати Україну.

Це "другий шанс" для них: командир "Артан Х" розповів, як достроково звільнені потрапляють до підрозділу

Кожен має право на помилку, але все одно може принести багато користі державі. Про це розповів командир спецпідрозділу ГУР "Артан Х" Андрій Мельник в інтерв'ю 24 Каналу про те, як достроково звільнені потрапляють до Сил оборони.

Деталі

За словами військового, спеціальні групи людей постійно їздять до місць позбавлення волі по Україні, де проводять співбесіди та відбір охочих. Після цього кандидати проходять фізичні й психологічні тести та поліграф.

Якщо говорити про тих, хто долучався останніми, то переважна більшість - це тілесні ушкодження. Стаття 115, тобто вбивство, або крадіжки. Насправді різні випадки, не можна сказати, що чогось більше чи менше

- зазначив Мельник.

За словами командира, близько 90% добровольців мотивовані бажанням воювати та захищати Україну.

Нагадаємо

У серпні в Дарницькому районі Києва затримали 34-річного військового за вбивство товариша.

Вадим Хлюдзинський

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