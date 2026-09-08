Це "другий шанс" для них: командир "Артан Х" розповів, як достроково звільнені потрапляють до підрозділу

Кожен має право на помилку, але все одно може принести багато користі державі. Про це розповів командир спецпідрозділу ГУР "Артан Х" Андрій Мельник в інтерв'ю 24 Каналу про те, як достроково звільнені потрапляють до Сил оборони.

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За словами військового, спеціальні групи людей постійно їздять до місць позбавлення волі по Україні, де проводять співбесіди та відбір охочих. Після цього кандидати проходять фізичні й психологічні тести та поліграф.

Якщо говорити про тих, хто долучався останніми, то переважна більшість - це тілесні ушкодження. Стаття 115, тобто вбивство, або крадіжки. Насправді різні випадки, не можна сказати, що чогось більше чи менше - зазначив Мельник.

За словами командира, близько 90% добровольців мотивовані бажанням воювати та захищати Україну.

Нагадаємо

У серпні в Дарницькому районі Києва затримали 34-річного військового за вбивство товариша.