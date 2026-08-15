У Києві військового у СЗЧ затримали за підозрою у вбивстві - поліція

У Києві затримали чоловіка за жорстоке вбивство товариша у Дарницькому районі, йому повідомлено про підозру, повідомили у суботу у ГУНП в столиці, пише УНН.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події прибули слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та столичного главку, кінологи та судово-медичний експерт.

Правоохоронці з’ясували, що загиблий – 61-річний місцевий житель.

Попередньо встановлено, що у приміщенні закинутої будівлі потерпілий разом зі своїм товаришем виконували ремонтні роботи, після яких почали розпивати спиртні напої. Згодом між знайомими виник конфлікт, який переріс у бійку. Нападник накинувся на пенсіонера з кулаками, а потім завдав йому численних ударів палицею та молотком по голові