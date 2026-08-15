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У Києві військового у СЗЧ затримали за підозрою у вбивстві - поліція

Київ • УНН

 • 700 перегляди

У Дарницькому районі Києва затримали 34-річного військового за вбивство товариша. Конфлікт після розпивання алкоголю переріс у бійку, чоловіка били палицею та молотком.

У Києві військового у СЗЧ затримали за підозрою у вбивстві - поліція

У Києві затримали чоловіка за жорстоке вбивство товариша у Дарницькому районі, йому повідомлено про підозру, повідомили у суботу у ГУНП в столиці, пише УНН.

Деталі

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події прибули слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та столичного главку, кінологи та судово-медичний експерт.

Правоохоронці з’ясували, що загиблий – 61-річний місцевий житель.

Попередньо встановлено, що у приміщенні закинутої будівлі потерпілий разом зі своїм товаришем виконували ремонтні роботи, після яких почали розпивати спиртні напої. Згодом між знайомими виник конфлікт, який переріс у бійку. Нападник накинувся на пенсіонера з кулаками, а потім завдав йому численних ударів палицею та молотком по голові

- повідомили у поліції.

Від отриманих травм чоловік помер на місці, зазначили у поліції.

Поліцейські вилучили з місця події знаряддя вчинення злочину та затримали підозрюваного – 34-річного військовослужбовця, який перебував у СЗЧ

- вказали в поліції.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. 

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