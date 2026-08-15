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В Киеве военнослужащего, находившегося в СЗЧ, задержали по подозрению в убийстве — полиция

Киев • УНН

 • 400 просмотра

В Дарницком районе Киева задержали 34-летнего военнослужащего за убийство товарища. Конфликт после распития алкоголя перерос в драку, мужчину били палкой и молотком.

В Киеве военнослужащего, находившегося в СЗЧ, задержали по подозрению в убийстве — полиция

В Киеве задержали мужчину за жестокое убийство товарища в Дарницком районе, ему сообщили о подозрении, сообщили в субботу в ГУНП в столице, пишет УНН.

Подробности

В полицию поступило сообщение о том, что на улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и столичного главка, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители выяснили, что погибший — 61-летний местный житель.

Предварительно установлено, что в помещении заброшенного здания потерпевший вместе со своим товарищем выполняли ремонтные работы, после чего начали распивать спиртные напитки. Впоследствии между знакомыми возник конфликт, переросший в драку. Нападавший набросился на пенсионера с кулаками, а затем нанес ему многочисленные удары палкой и молотком по голове

- сообщили в полиции.

От полученных травм мужчина скончался на месте, отметили в полиции.

Полицейские изъяли с места происшествия орудия совершения преступления и задержали подозреваемого — 34-летнего военнослужащего, который находился в СЗЧ

- указали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

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Юлия Шрамко

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