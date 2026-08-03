Военнослужащий в СЗЧ бросил гранату в подростков в Одесской области, пострадал 13-летний парень

В Одесской области военный бросил гранату возле учебного заведения в сторону несовершеннолетних. В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний парень. Фигурант взят под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Инцидент произошел в эти выходные вечером в городе Подольск. О нем на спецлинию 102 сообщили прохожие, услышавшие взрыв.

В настоящее время следствием установлено, что 51-летний военнослужащий в статусе СЗЧ, находясь в состоянии опьянения возле одного из местных лицеев, начал пренебрежительно высказываться в адрес подростков, которые в то время находились возле учебного заведения. Мужчина спровоцировал ссору и нецензурно ругался, демонстрировал предмет, внешне похожий на гранату, и дерзко угрожал применить его.

Несмотря на замечания прохожих, мужчина не прекратил своих противоправных действий. Впоследствии он бросил взрывной предмет в сторону места, где находились подростки. В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний парень. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Госпитализация не потребовалась. Окончательный характер и степень тяжести телесных повреждений установит назначенная полицейскими судебно-медицинская экспертиза.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли остатки взрывного предмета, предварительно, ручной осколочной гранаты, которые направили на экспертное исследование.

Правоохранители в тот же вечер разыскали злоумышленника неподалеку от места происшествия. Проверка на состояние опьянения показала, что он был нетрезв.

Фигуранта следователи задержали в процессуальном порядке и при наличии достаточных доказательств сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и было совершено с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

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Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.

В полиции также добавили, что производство по ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы) в отношении фигуранта в настоящее время находится на рассмотрении в суде.