Это не "игра": в Хмельницком с крыши вагона сняли подростка, его ударило током

В Хмельницком спасатели сняли подростка 2010 года рождения с крыши грузового вагона – его поразило электрическим током. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы, а травмированного парня передали медикам.

Также спасатели опубликовали видео.

Уважаемые родители! Напоминайте детям об опасности железнодорожных объектов. Подъем на вагоны может стоить жизни – контактная сеть под напряжением и опасна даже без прикосновения. Не оставляйте детей без присмотра возле путей. Объясняйте, что фото или видео на крыше поезда – смертельно опасная "игра" - сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

В Подольском районе Киева спасатели вынесли кота и собаку из квартиры, где произошел пожар. Один человек обратился к медикам из-за острой реакции на стресс.

Также УНН сообщал, что на днях в Самборском районе Львовской области кот спас семью во время пожара в их доме, вовремя разбудив хозяев. Благодаря этому жители вызвали спасателей и никто не пострадал.