Це не "гра": у Хмельницькому з даху вагона зняли підлітка, його вдарило струмом
Київ • УНН
У Хмельницькому рятувальники зняли з даху вантажного вагона хлопчика 2010 року народження. Травмованого підлітка передали медикам, обставини події з'ясовують.
У Хмельницькому рятувальники зняли підлітка 2010 року народження з даху вантажного вагона – його вразило електричним струмом. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Обставини події встановлюють правоохоронні органи, а травмованого хлопця передали медикам.
Також рятувальники опублікували відео.
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