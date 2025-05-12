Це не "гра": у Хмельницькому з даху вагона зняли підлітка, його вдарило струмом

У Хмельницькому рятувальники зняли підлітка 2010 року народження з даху вантажного вагона – його вразило електричним струмом. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Обставини події встановлюють правоохоронні органи, а травмованого хлопця передали медикам.

Також рятувальники опублікували відео.

Шановні батьки! Нагадуйте дітям про небезпеку залізничних об’єктів. Підйом на вагони може коштувати життя – контактна мережа під напругою і небезпечна навіть без дотику. Не залишайте дітей без нагляду біля колій. Пояснюйте, що фото чи відео на даху потяга – смертельно небезпечна "гра" - повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

У Подільському районі Києва рятувальники винесли кота та собаку з квартири, де сталася пожежа. Одна людина звернулася до медиків через гостру реакцію на стрес.

Також УНН повідомляв, що днями у Самбірському районі Львівської області кіт врятував родину під час пожежі в їхньому будинку, вчасно розбудивши господарів. Завдяки цьому мешканці викликали рятувальників і ніхто не постраждав.