Это дело Украины с ее союзниками: Сибига заявил, что москва не может запретить Киеву вступить в НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ни одна другая третья страна, в том числе россия, не может запрещать Украине вступить в НАТО, хотя и на сегодня Украина может не иметь консенсуса среди союзников относительно членства в Альянсе, однако это дело Украины с ее союзниками. Об этом Сибига заявил во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, передает корреспондент УНН.

Ни одна другая третья страна, россия не имеет права вето относительно нашего участия, участия Украины, членства Украины в НАТО. Да, на сегодня мы можем не иметь консенсуса среди наших союзников, но это наше дело с нашими союзниками. Это первая позиция. Вторая - безопасность Украины и безопасность евроатлантическая, безопасность стран НАТО, они неделимы. Сейчас мы та страна, которая существенно может усиливать безопасность, конфигурацию безопасности, архитектуру безопасности всего евроатлантического пространства. Для того, чтобы сделать возможным участие Президента Зеленского в этом мероприятии (саммите НАТО - ред.), должны быть соответствующие, сильные, конкретные решения, которые усилят уже сейчас нашу оборонную способность, которые усиливают нашего воина на поле боя