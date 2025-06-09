Это дело Украины с ее союзниками: Сибига заявил, что москва не может запретить Киеву вступить в НАТО

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
15:58 • 6794 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
13:46 • 20807 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
13:35 • 30774 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
13:15 • 29536 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
12:50 • 59102 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

11:52 • 34396 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
11:44 • 33931 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 102638 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 82712 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 46301 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.8м/с
45%
752мм
Популярные новости

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 69855 просмотра

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

9 июня, 08:28 • 66902 просмотра

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

9 июня, 09:23 • 108503 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 41590 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 95828 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

12:50 • 59029 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 96266 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 102597 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 124233 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 111542 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

15:28 • 11283 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 41887 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 70137 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 07:12 • 82697 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 115012 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Это дело Украины с ее союзниками: Сибига заявил, что москва не может запретить Киеву вступить в НАТО

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Ни одна страна, включая россию, не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил Сибига. Безопасность Украины и НАТО неделимы, и необходимы решения для усиления обороноспособности.

Это дело Украины с ее союзниками: Сибига заявил, что москва не может запретить Киеву вступить в НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ни одна другая третья страна, в том числе россия, не может запрещать Украине вступить в НАТО, хотя и на сегодня Украина может не иметь консенсуса среди союзников относительно членства в Альянсе, однако это дело Украины с ее союзниками. Об этом Сибига заявил во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, передает корреспондент УНН.

Ни одна другая третья страна, россия не имеет права вето относительно нашего участия, участия Украины, членства Украины в НАТО. Да, на сегодня мы можем не иметь консенсуса среди наших союзников, но это наше дело с нашими союзниками. Это первая позиция. Вторая - безопасность Украины и безопасность евроатлантическая, безопасность стран НАТО, они неделимы. Сейчас мы та страна, которая существенно может усиливать безопасность, конфигурацию безопасности, архитектуру безопасности всего евроатлантического пространства. Для того, чтобы сделать возможным участие Президента Зеленского в этом мероприятии (саммите НАТО - ред.), должны быть соответствующие, сильные, конкретные решения, которые усилят уже сейчас нашу оборонную способность, которые усиливают нашего воина на поле боя 

- сказал Сибига.

Несмотря на заявления Трампа, Украина станет членом НАТО, но в перспективе - президент Эстонии09.06.25, 13:28 • 1760 просмотров

Напомним

россияне до сих пор не дали ответа на украинский меморандум о прекращении огня, который Украина передала во время встречи в Стамбуле. Вместо этого они бросили на стол список ультиматума, которые непригодны для дипломатии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
НАТО
Литва
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9