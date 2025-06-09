Це справа України з її союзниками: Сибіга заявив, що москва не може заборонити Києву вступити до НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жодна інша третя країна, в тому числі росія, не може забороняти Україні вступити до НАТО, хоча й на сьогодні Україна може не мати консенсусу серед союзників щодо членства в Альянсі, проте це справа України з її союзниками. Про це Сибіга заявив під час брифінгу з очільником МЗС Литви Кястутісом Будрісом, передає кореспондент УНН.

Жодна інша третя країна, росія не мають право вето щодо нашої участі, участі України, членства України в НАТО. Так, на сьогодні ми можемо не мати консенсусу серед наших союзників, але це наша справа з нашими союзниками. Це перша позиція. Друга - безпека України та безпека євроатлантична, безпека країн НАТО, вони неподільні. Зараз ми та країна, яка суттєво може посилювати безпеку, конфігурацію безпеки, архітектуру безпеки всього євроатлантичного простору. Для того, щоб уможливити участь Президента Зеленського в цьому заході (саміті НАТО - ред.), мають бути відповідні, сильні, конкретні рішення, які посилять вже зараз нашу оборонну спроможність, які посилюють нашого воїна на полі бою