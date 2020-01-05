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Эрдоган заявил о начале отправки в Ливию турецких военных

Эрдоган заявил о начале отправки в Ливию турецких военных

Киев  •  УНН

 • 9493 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Турции Режеп Тайип Эрдоган заявил о начале отправки турецких военных в Ливию. Об этом он сказал в воскресенье, 5 января, в интервью телеканалу CNN Turk, передает УНН.

“Задача наших солдат там — это координация. Они обустроят там операционный центр. Наши солдаты поэтапно отправляются уже сейчас”, — заявил Эрдоган, цитирует агентство новостей AFP. При этом турецкий президент отметил, что целью пребывания турецких солдат в Ливии является не участие в боевых действиях, а “поддержка легитимного правительства и предотвращения гуманитарной катастрофы”.

Напомним, отправка солдат в Ливию стала возможной после того, как 2 января парламент Турции предоставил правительству страны соответствующий мандат сроком на один год.

26 декабря 2019 года правительство национального единства Ливии официально попросило Турцию про “воздушную, сухопутную и морскую” военную поддержку, чтобы отразить наступление на Триполи со стороны отрядов “Ливийской национальной армии” (ЛНА). Парламент страны, что заседает на востоке страны и противостоит правительству в Триполи, 4 января проголосовал против военного присутствия Турции, отменив соглашения, руководитель правительства национального единства Фаиз Сарадж подписал в конце ноября 2019 года с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Меморандум о военном сотрудничестве позволял Анкаре разместить своих военных инструкторов и вооружения в Ливии по запросу правительства этой страны.

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Как сообщалось, 4 апреля 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал своим подразделениям начать наступление на столицу страны Триполи. Уже несколько месяцев интенсивные бои вокруг города не утихают.

На сегодня в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в столице Триполи находится сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположенный парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Он получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты говорят и о поддержке Хафтара Москвой.

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Накануне в результате авиаудара в ливийской столице Триполи погибли по меньшей мере 30 человек. Удар был нанесен по военной академии, среди погибших есть ее студенты.

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