Ердоган вніс у парламент подання щодо відправки турецьких військ у Лівію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту країни подання щодо розміщення турецьких військ у Лівії на прохання тамтешнього міжнародно визнаного уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
Парламент розгляне це подання вже 2 січня. "Партія справедливості та розвитку" Ердогана та ультраправа "Партія націоналістичного руху" вже заявили про підтримку відправлення військ. Вони мають більшість у вищому законодавчому органі країни.
Нагадаємо, визнаний на міжнародному рівні уряд національної єдності Лівії у четвер, 26 грудня, офіційно попросив Туреччину про “повітряну, сухопутну та морську” військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку “Лівійської національної армії” (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром.
Самопроголошена “Лівійська національна армія” (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара встановила контроль над великими територіями на південних околицях Тріполі, в тому числі зайнявши міжнародний аеропорт столиці. Тепер вона хоче розвинути наступ до центру міста.