Эрдоган внес в парламент представление об отправке турецких войск в Ливию
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны представление относительно размещения турецких войск в Ливии по просьбе тамошнего международно признанного правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
Парламент рассмотрит это представление уже 2 января. "Партия справедливости и развития" Эрдогана и правая "Партия националистического движения" уже заявили о поддержке отправления войск. Они имеют большинство в высшем законодательном органе страны.
Напомним, признанное на международном уровне правительство национального единства Ливии в четверг, 26 декабря, официально попросило Турцию про “воздушную, сухопутную и морскую” военную поддержку, чтобы отразить наступление на Триполи со стороны “Ливийской национальной армии” (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром.
Самопровозглашенная “Ливийская национальная армия” (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над обширными территориями на южных окраинах Триполи, в том числе заняв международный аэропорт столицы. Теперь она хочет развить наступление к центру города.