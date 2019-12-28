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Войска Хафтара взяли под контроль старый аэропорт Триполи

Войска Хафтара взяли под контроль старый аэропорт Триполи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Самопровозглашенная “Ливийская национальная армия” (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над обширными территориями на южных окраинах Триполи, в том числе заняв международный аэропорт столицы. Теперь она хочет развить наступление к центру города. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление командования ЛПА, передает УНН.

“Мы отбили аэропорт Триполи и территорию до нефтехранилищ (расположенных примерно в 15 км к северу от аэропорта)”, — отмечается в коммюнике. В нем также указывается, что армия контролирует “наиболее важные дороги, которые ведут к сердцу столицы”, а формирование правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа отступают со своих позиций, множество их бойцов взяты в плен.

Напомним, накануне правительство Ливии попросило Турцию о военной поддержке.

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Как сообщалось, 4 апреля командующий самопровозглашенной “Ливийской национальной армии” Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Несмотря на контрнаступление, объявленный 20 апреля силами признанного международным сообществом правительства в Ливии, интенсивные бои вокруг города не утихают. 12 декабря Халифа Хафтар объявил о наступлении в центр Триполи и “решающую битву” за столицу страны.

На сегодня в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в столице Триполи находится сформирован при поддержке ООН правительство национального единства. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположенный парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Он получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты говорят и о поддержке Хафтара Москвой.

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