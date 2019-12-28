Війська Хафтара взяли під контроль старий аеропорт Тріполі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Самопроголошена “Лівійська національна армія” (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара встановила контроль над великими територіями на південних околицях Тріполі, в тому числі зайнявши міжнародний аеропорт столиці. Тепер вона хоче розвинути наступ до центру міста. Про це повідомив в п’ятницю телеканал Al Arabiya з посиланням на заяву командування ЛНА, передає УНН.
“Ми відбили аеропорт Тріполі і територію аж до нафтосховищ (розташованих приблизно в 15 км на північ від аеропорту)”, — наголошується в комюніке. У ньому також вказується, що армія контролює “найбільш важливі дороги, які ведуть до серця столиці”, а формування Уряду національної згоди (УНЗ) прем’єра Фаїза Сараджа відступають зі своїх позицій, безліч їхніх бійців взято в полон.
Нагадаємо, напередодні уряд Лівії попросив Туреччину про військову підтримку.
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Як повідомлялося, 4 квітня командувач самопроголошеної “Лівійської національної армії” Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі. Попри контрнаступ, оголошений 20 квітня силами визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії, інтенсивні бої довкола міста не вщухають. 12 грудня Халіфа Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та “вирішальну битву” за столицю країни.
На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.