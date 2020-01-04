Парламент Лівії відмовився від військової співпраці з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Угода лівійського Уряду національної згоди і Анкари дозволяло Туреччині направити військових до Лівії. Але парламент Лівії виступив проти, підтримавши звинувачення в державній зраді на адресу прем'єра Фаїза Сараджа. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"Парламент Лівії у суботу, 4 січня, проголосував проти прийняття угоди про військове співробітництво з Туреччиною. Цей документ був підписаний лівійським Урядом національної згоди (ПНС), який визнаний міжнародним співтовариством, і Анкарою. Крім того, лівійський парламент відкинув угоду про морські кордони з турецькою стороною. Депутати також одноголосно проголосували за висунення прем'єр-міністру Фаїзу Сараджу звинувачення у державній зраді", - йдеться у повідомленні.
Парламент Туреччини в кінці грудня схвалив угоду з ПНС. Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність країни посилити військову підтримку ПНС. Туреччина вже поставляє урядовим лівійським силам танки і безпілотні літальні апарати. Однак Уряд національної злагоди після тверджень Ердогана виступив проти військової інтервенції з боку Анкари.
Як повідомлялося раніше в УНН, у східній Лівії оголосили мобілізацію для протидії турецьким військам.